Zeman opět odmítl jmenovat dva profesory, univerzita zvažuje žalobu

Zeman odmítl podepsat jmenovací dekrety Ošťádala a Fajta už na jaře 2015, tehdy své rozhodnutí zdůvodnil prohřešky kandidátů z minulosti.

„Univerzita Karlova obdržela prostřednictvím ministerstva školství rozhodnutí prezidenta republiky o nejmenování docenta Fajta a o nejmenování docenta Ošťádala profesory,“ konstatoval Hájek. Doplnil, že instituce předala záležitost advokátní kanceláři a konzultuje s ní i s oběma docenty další postup. K obsahu rozhodnutí a jeho odůvodnění se škola nevyjádřila.

Podle právníka Hradu Marka Nespaly rozhodl prezident již v polovině loňského listopadu. Zeman u uměleckého historika Fajta dříve kritizoval údajnou žádost, aby mu banka prostřednictvím sponzorského daru poskytla doplatek k platu ředitele Národní galerie. U Ošťádala prezidentovi vadí kontakty s komunistickou Státní bezpečností. Nespala nyní bez dalšího uvedl, že Hrad v novém rozhodnutí tyto prohřešky „katalogizoval“ a zejména poukázal na „zásadní nedostatky ve jmenovacím řízení“.

Odůvodnění rozhodnutí advokát komentovat prozatím nechtěl, podle něj by to bylo v tuto chvíli ve vztahu k účastníkům řízení neetické a dotaz by mělo zodpovědět ministerstvo školství, případně univerzita.

„Dobrý den, mohu potvrdit, že se prezident republiky takto rozhodl,“ odpověděl na dotaz redakce iDNES.cz tiskový mluvčí Hradu Jiří Ovčáček prostřednictvím SMS.

Ministerstvo potvrdilo, že prezidentovo rozhodnutí obdrželo 14. listopadu a že ho poté postoupilo univerzitě. K věci samotné se však rovněž vyjádřit nechtělo. „Podle zákona o vysokých školách ministr školství pouze zprostředkovává podání návrhu na jmenování profesorem mezi vědeckou radou vysoké školy a prezidentem republiky a kontroluje dodržení postupů. Ministr nemůže do dalších procesních kroků vedoucích ke jmenování profesorem zasahovat nad rámec kontroly povinností,“ napsala mluvčí úřadu Aneta Lednová.

Věc Zemanovi vrátil k dalšímu řízení loni na jaře pražský městský soud, a to na základě žalob Fajta, Ošťádala a Univerzity Karlovy. Soud tehdy upozornil prezidenta na to, že žádný orgán výkonné moci nemůže po řádném řízení o jmenování profesorem sám znovu posuzovat, zda kandidát splňuje podmínky. Nepřípustně by tím totiž zasáhl do autonomie vysokých škol.

