Na post nového rektora České zemědělské univerzity v Praze kandidují čtyři lidé

O pozici rektora České zemědělské univerzity v Praze se uchází čtyři lidé, tři z nich jsou současní prorektoři. Stávajícího rektora Petra Skleničku by ve vedení školy mohl vystřídat odborník na techniku a technologie zpracování zemědělských materiálů a produktů Petr Valášek, expert na pěstování lesa Jiří Remeš, sociolog Michal Lošťák nebo děkan Technické fakulty ČZU Jiří Mašek.

Česká zemědělská univerzita v Praze | foto: Profimedia.cz

Funkční období nového rektora začne v únoru příštího roku a je čtyřleté. Kandidáti své vize představí akademické obci ČZU ve středu 22. října a den poté, ve čtvrtek 23. října následují samotné volby. Rektora volí členové akademického senátu školy, volba je tajná.

Pro zvolení je potřeba nadpoloviční většina hlasů všech členů akademického senátu ČZU, který má 33 senátorů, vyplývá z informací na webu. Rektora jmenuje na návrh akademického senátu školy prezident.

Gaza, finance i akademické svobody. Kandidáti na rektora UK debatují na iDNES.cz

Lošťák je profesorem managementu, vede katedru humanitních věd na Provozně ekonomické fakultě ČZU. Je prorektorem pro mezinárodní vztahy ČZU. Věnuje se například problematice regionálního rozvoje a rozvoje venkova.

Jako rektor by se chtěl zaměřit na dosahování excelence na ČZU a to například inovacemi ve výuce, podporou vědců v grantech, vytvořením bezpečného zázemí či využíváním umělé inteligence, uvedl ve vizích.

Mašek je docentem techniky a mechanizace zemědělství. Od roku 2018 je děkanem Technické fakulty ČZU, předtím působil na fakultě jako proděkan pro pedagogickou činnost.

Za důležitá témata považuje například digitalizaci univerzity, strategické řízení, které posílí stabilitu a rozvoj školy, špičkový výzkum a vývoj, propojený s praxí i mezinárodními partnery či komunikaci, uvedl.

„Nelžete o nás.“ Brněnská univerzita chce od pražské rektorky Králíčkové omluvu

Remeš je prorektorem pro pedagogickou činnost ČZU v Praze, v letech 2011 až 2018 působil jako proděkan pro studijní a pedagogickou činnost fakulty lesnické a dřevařské.

Věnovat se chce například tomu, aby univerzita využívala umělou inteligenci pro inovaci výuky a výzkumu, posílit chce prestiž ČZU jako výzkumné univerzity. Zároveň chce, aby univerzita byla pro uchazeče školou první volby, která studenty učí kritickému i tvůrčímu myšlení, uvedl.

Valášek je prorektorem univerzity pro kvalitu vzdělávací a tvůrčí činnosti, od roku 2023 je pověřeným ředitelem Institutu vzdělávání a poradenství ČZU. Jako rektor by chtěl klást důraz na kvalitu a excelenci i na otevřený přístup vedení školy. Zároveň by chtěl více zapojit studenty do rozvoje univerzity, zaměřit by se chtěl i na budování značky ČZU v Česku i zahraničí, řekl.

ČZU má šest fakult a jeden institut, v roce 2024 na univerzitě podle statistiky ministerstva školství studovalo více než 18 700 studentů. Sklenička se rektorem ČZU stal v roce 2018, dříve byl mimo jiné děkanem fakulty životního prostředí. Jako krajinný ekolog se specializuje na ochranu krajiny a půdy, věnuje se například problematice zadržování vody.

Vstoupit do diskuse

