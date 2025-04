Akademikům navýšení rozpočtu nestačí. Nikdo neví, jak si peníze přerozdělují

„Po dlouhých letech stagnace a podfinancování se konečně daří přivést více prostředků do vysokého školství. Nestačí jen zvyšovat počty studentů – musíme jim zajistit kvalitní podmínky ke studiu a zároveň umožnit vysokým školám efektivně reagovat na potřeby společnosti i trhu práce,“ řekl k navýšení ministr školství Mikuláš Bek (STAN).

Přesto akademici nejsou ani teď spokojeni. „Peníze sice ze státu přicházejí, ale není jasné, jak se přerozdělí, komu půjdou. Na některých univerzitách se jedná o změnách platových tarifů a z takzvaně klouzavých se stávají jednotné.

„Jenže nikdo teď neví, jestli se tyto tarify čili platy zvýší,“ popisuje předák Vysokoškolského odborového svazu Petr Baierl. Podle něj je peněz na vysoké školství pořád málo.

„Chceme, aby opět došlo k navýšení rozpočtu. Utíkají nám špičkoví lidé z univerzit pryč. Do soukromého sektoru i do zahraničí. Musíme tomu zabránit, aby z Česka nebyla zase jenom montovna,“ varuje Baierl s tím, že v tuzemsku jsou pro vědce příliš nepředvídatelné podmínky.

Vysoké odměny pro vedení

Jeden příklad za všechny. K poslednímu březnu skončil na Českém učení technickém v Praze (ČVUT) uznávaný odborník na umělou inteligenci (AI) Tomáš Mikolov, známý pro svou práci pro Google, Facebook nebo Microsoft. Důvod? Nepodařilo se mu sehnat grant pro svůj výzkum.

Odměny pro rektory Výběr, za rok 2024, v Kč Hrubá mzda bez odměn / Bonusy AMU 1 517 000 / 416 000 AVU 1 290 000 / 183 000 ČVUT 1 799 000 / 305 000 Masarykova univerzita 2 210 000 / 1 806 000 Ostravská univerzita 1 320 000 / 374 000 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 1 370 000 / 371 000 Karlova univerzita 2 464 000 / 1 178 000 Vysoká škola polytechnická Jihlava 1 483 000 / 273 000 Vysoké učení technické v Brně 1 947 000 / 1 005 000 Zdroj: Hlídač státu, zaokrouhleno

„Pokud jsem nejcitovanější vědec v Česku, dělám na AI technologiích, které teď letí ve světě jako největší objev posledního desetiletí, ke kterému jsem výrazně sám přispěl, a zároveň po pěti letech snahy nemám jediný normální grant, tak je někde něco prostě hodně, hodně špatně,“ řekl Mikolov serveru Wired s tím, že peníze potřebuje na zaplacení práce výzkumníků ve svém týmu.

Ke kritice způsobu přerozdělování peněz z ministerstva školství (MŠMT) na vědecké granty se připojuje i samotné vedení ČVUT v čele s rektorem Vojtěchem Petráčkem. „Byli bychom jedině rádi, kdyby špičkový vědec Tomáš Mikolov obdržel všechny prostředky, které mu v rámci projektu měly být poskytnuty. Veškerými možnými způsoby jsme se snažili docílit nápravy rozhodnutí MŠMT, bohužel bezúspěšně. Financování projektu kolegy Mikolova je svrchovaně v kompetenci ministerstva,“ uvedl rektor Petráček s tím, že s postojem ministerstva jeho univerzita zásadně nesouhlasí.

A klidu akademikům nepřidávají ani informace o tom, jaké odměny pobírají rektoři a lidé z vedení některých univerzit. MF DNES už dříve informovala, že vedení Univerzity Karlovy si rozdělilo loni na odměnách zhruba 11,5 milionu korun.

Jen rektorce Mileně Králíčkové z toho šlo asi 1,2 milionu. Později se ukázalo, že ještě více dostal rektor brněnské Masarykovy univerzity Martin Bareš. Ten si za loňský rok přišel na odměnách na 1,8 milionu korun.

Už před Vánocemi 2023 mu však na účtu přistálo 490 tisíc korun jako bonus za výsledky hospodaření a výkon a dalších 160 tisíc coby odměna od ministra. To je víc, než si člověk s průměrnou mzdou vydělal za celý rok.

A je to také víc, než si za celý rok vydělají i řadoví zaměstnanci univerzit. Podle průzkumu Pavla Šaradína z Univerzity Palackého v Olomouci z loňského listopadu je průměrná měsíční mzda vysokoškolských vyučujících 39 tisíc korun při více než 40 odpracovaných hodinách za týden.

Odměny rektorům ve stovkách tisíc zpravidla koncem roku nejsou ojedinělé, napříč univerzitami se však výrazně liší. Vyplývá to z informací, které MF DNES získala díky zákonu o svobodném přístupu k informacím.

Například odměny ke konci roku 2023 přistály i na účtu rektora Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Jaroslava Koutského, bylo to 240 tisíc korun. Slezská univerzita v Opavě poslala rektoru Tomáši Gongolovi odměny ve výši 381 tisíc korun a rektor Palackého univerzity Martin Procházka byl odměněn 155 tisíci.

„Tyhle rozdíly mezi odměnami vedení a skutečným platem zaměstnanců jednoznačně drolí společenskou soudržnost. Sice se mluví o tom, že lidé na stejných pozicích by měli brát stejné peníze, ale už se neříká, dokdy se tak musí stát a kdo to bude kontrolovat.

Chybí transparentnost. Dobrat se přesných počtů zaměstnanců a jejich platů očištěných o granty, to stojí nesmírné úsilí,“ upozorňuje Nina Wanča, mluvčí iniciativy Hodina pravdy. Právě Hodina pravdy stála před dvěma lety za akademickými protesty.

„Za práci navíc peníze navíc“

Přenastavení platových pravidel musí odpracovat samy univerzity. Rozhoduje o nich nejen vedení, ale také akademické senáty, které se scházejí několikrát ročně. Teď jsou však v časovém presu.

Od roku 2026 má totiž platit nová směrnice Evropské unie o transparentním odměňování. Do té doby musí mít univerzity otázky rovných platů vyřešené a systém nastavený tak, aby bylo možné platy na různých pozicích vykazovat.

„Nemáme dostatečně podrobné katalogy prací a rozdělení peněz k funkcím. Chápu, že univerzitám stát nebude sypat více peněz, dokud nebude jistota, že si jejich spravedlivé přerozdělení univerzity umí ohlídat,“ říká člen senátu Palackého univerzity František Kratochvíl.

Sám má srovnání s praxí v Nizozemí. „Existují tam pravidla pro odměňování při služebním postupu, odpracovaných letech, při lepší kvalifikaci a třeba i za činnosti navíc. Každý přesně ví, za jakou práci dostane jaké peníze,“ popisuje.

„A platí to pro všechny univerzity stejně. Lidem to pomáhá se v kariéře orientovat a o to víc se mohou soustředit na práci. Tohoto ideálu v Česku nedosáhneme, ale mohli bychom se jím inspirovat. Hlavně s tím ale musíme začít,“ apeluje Kratochvíl.