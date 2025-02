Cynický výsměch. Akademici tepou vedení Karlovy univerzity za statisícové bonusy

Jak uvedla MF DNES a iDNES.cz v pátek, rektorka Milena Králíčková dostala v květnu 2024 ke svému 175tisícovému platu bonus 400 tisíc korun. V listopadu pak brala odměnu 576 tisíc korun. Podobné částky dostal také kvestor univerzity Martin Maňásek či další člen vedení, který se skrývá pod krycím kódem E. Celkem si šestnáct členů managementu přišlo na 11,5 milionu korun.

„Necháváme na Vašem vlastním svědomí, jak obhájíte skutečnost, že dle článku iDNES.cz se Vaše finanční ohodnocení blíží platu premiéra či dokonce přesahuje 341 200 Kč, které dostává prezident naší republiky,“ uvádí akademici.

V dopise také upozorňují, že velká část pracovníků na fakultách nedosahuje ani na minimální mzdu, ačkoliv pracují přes čtyřicet hodin týdně a například pracovní notebooky si kupují z vlastních peněz. „V důsledku šetření se slučují katedry, zavírají se obory, stipendia doktorandů zůstávají hluboko pod průměrnou mzdou, přičemž jsme byli nuceni výrazně omezit počet přijímaných doktorandů a doktorandek,“ popisují.

Vedení univerzity vysoké bonusy obhajovalo tím, že jde o odměnu za reakci na tragickou střelbu na filozofické fakultě. Vrah při ní v prosinci 2023 zabil 14 lidí. Podle mluvčí Lucie Přívětivé odměny „odpovídaly zcela bezprecedentní situaci“. Jak ale zjistila MF DNES, statisícové odměny si vedení univerzity vyplácelo už před střelbou.

Odůvodnění bonusů akademici označili za mimořádně závažné morální selhání. „Je naprosto nepřijatelné a z našeho pohledu cynické, když diskuzi o výši odměn zamítáte s odvoláním na tragické události 21. 12. 2023. Je to o to nemravnější, že to říkáte přibližně rok po ukončení Měsíce pro Fakultu, kde jsme jako studující i vyučující dobrovolně a bez nároku na honorář věnovali stovky hodin práce, abychom pomohli překlenout následky této strašlivé události,“ uvádí v dopise.

„Vaše vyjádření vnímáme jako cynický výsměch těm, o nichž jste se ještě před dvěma měsíci veřejně vyjadřovali s pokorou a bolestí,“ dodávají. Akademici nyní žádají podrobné zdůvodnění každé vyplacené odměny včetně seznamu těch, kteří je dostali. Platy členů vedení UK by podle nich měly v budoucnu podléhat platovým tabulkám, od nich by se měla odvíjet také výše odměn.

O odměnách pro vedení univerzity bude jednat Akademický senát, zúčastnit by se měly i odbory. Otevřený dopis od zveřejnění podepsalo přes 150 lidí, jsou mezi nimi pracovníci univerzity, studenti i jejich příznivci.