Chceme odstoupení rektora Zimy, žádají po smlouvě s Home Creditem akademici

„Celá záležitost jednoznačně ukazuje, že rektor UK při vyjednávání smlouvy se společností Home Credit selhal, neboť univerzitu vystavil nebezpečí zneužití jejího dobrého jména,“ píší v otevřeném dopise, který podepsalo 9 akademiků.

Vědecká rada fakulty ale dopis neschválila, řekl ČTK jeden z autorů profesor Tomáš Fischer. Podle mluvčího univerzity Tomáše Hájka byli pro tři členové vědecké rady fakulty, 12 bylo proti, 12 se zdrželo a pět nehlasovalo.



Home Credit a partnerství Home Credit, který patří mezi největší světové firmy poskytující spotřebitelské úvěry a do skupiny PPF miliardáře Petra Kellnera, se ve smlouvě o spolupráci zavázal univerzitě po dobu tří let poskytovat ročně půl milionu korun. Podporovány měly být zejména Matematicko-fyzikální fakulta UK a Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd UK.

Společnost Home Credit od kritizované smlouvy s univerzitou před týdnem sama odstoupila. Podle rektora Tomáše Zimy rozhodnutí společnosti pouze urychlilo řešení, ke kterému univerzita směřovala. Spolupráci plánovala ukončit. Dokument podepsaný začátkem října vyvolal vlnu kritiky, studenti proti smlouvě sepsali petici, vybíraly se i peníze.

Rektor podle prohlášení nebyl schopen vyhodnotit dopad obsahu smlouvy na univerzitu a její fungování.

Bojíme se o akademické svobody

„Jsme přesvědčeni, že profesor Tomáš Zima prokázal, že není způsobilý nejvyšší funkci vykonávat a jeho další působení ve funkci rektora by bylo ohrožením pro celou Univerzitu Karlovu,“ stojí ve výzvě akademickému senátu.

Hrozí podle nich „omezení akademické svobody a vědecké práce, která se může týkat například dluhových pastí a role úvěrových společností v nich nebo kritického zkoumání současného kurzu Čínské lidové republiky“. V podobném duchu se nese i otevřený dopis čtyř stovek studentů a akademiků.



Univerzita Karlova by potřebovala vyvětrat

Pro odstoupení rektora Tomáše Zimy je také už více jak 600 studentů, zaměstnanců a absolventů, kteří podepsali petici. Podle autorů petice se okolo Zimy kupí více a více problémů. K rezignaci rektora nejstarší české univerzity u dříve vyzýval Martin C. Putna. Zima neodstoupil.

„Problémů, které nám vadí, je víc. Tady jde ale také o to, že rektor není schopen uznat chybu. Hlásal, že kdyby Home Credit od smlouvy neodstoupil, udělal by to on. Špatně ale podle nás bylo, že k podpisu vůbec došlo. A s tou chybějící sebereflexí rektora je tady proto možnost, že se podobné věci budou opakovat,“ říká Michael Komm, absolvent a mluvčí petice, kterou založila Univerzita Karlova etická. Jde o neformální iniciativu studentů, absolventů a pedagogů UK, která vznikla jako reakce na upadající etické poměry.



Autorům petice vadí kromě partnerství s firmou Home Credit International také Zimovo vypracování vlastních posudků na plagiátorskou práci tehdejšího prorektora Martina Kováře, bagatelizace predátorských publikací, kde získávají vědci pochybnou cestou akademické body nebo neprůhledné vazby univerzity vedoucí do Číny.

Nechme to na akademickém senátu, vzkazuje Zima

„Vážím si a respektuji názory všech zástupců akademické obce. Informace, které šíří zmíněná výzva, považuji za zavádějící a nepravdivé. Věřím proto, že i o bodech, na které petice upozorňuje, povedeme diskusi na pátečním jednání Akademického senátu UK, neboť právě tam podle mého názoru tato diskuse patří,“ uvedl ve vyjádření rektor Zima.



Akademický senát Univerzity Karlovy má na svém běžném zasedání v pátek dopoledne projednávat jako jeden z několika bodů programu právě i rektora Tomáše Zimu. Podle dostupných informací senát nedostal k odstoupení rektora žádnou formální žádost. Pokud ji dostane, projedná a schválí, může nejdříve za 15 dní svolat mimořádné plénum, kde se bude jednat pouze o odvolání rektora. Formálně ale rektora univerzity odvolává pouze prezident republiky. Pokud by Zima na funkci sám rezignoval, byl by celý proces rychlejší.

Přírodovědecká fakulta odkázala spolu s výzvou na své týden staré vyjádření, které vědecká rada schválila. „Celou kauzu považujeme za nešťastnou a poškozující dobré jméno univerzity. Je více než zřejmé, že úcta k hodnotám reprezentovaným Univerzitou Karlovou velí k odpovědnějšímu výběru partnerů,“ uvedl děkan fakulty Jiří Zima.