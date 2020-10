Nezařazujte do nového studijního systému označení pohlaví, žádají studenti

V kolonce rodu by se podle petice měl kromě ženského a mužského objevit také neutrální, společně s možností vybrat si preferovaná zájmena. Nová možnost ‚zobrazované jméno‘ by pak mohla umožnit jiné jméno než to legální, zapsané v občanském nebo studentském průkaze. Vyučující by také hned viděli, jaké jméno daný člověk preferuje a jaký rod pro oslovení zvolit.

Zobrazované jméno by také mohlo pomoci těm, kterým například podoba jejich jména v dokladech nevyhovuje nebo nechtějí být spojováni s bývalým partnerem či partnerkou po rozvodu nebo během něj. V případě cizinců by pak mohla zabránit častému komolení nebo nejistotě ohledně výslovnosti.

„Dle mého názoru jsou změny námi navrhované něco, čeho si většina uživatelů SISu ani nevšimne. Pro některé by se však jednalo o významnou pomoc,“ popisuje transgender student, který v České republice nesplňuje podmínky nutné pro legální změnu pohlaví. V systému je kvůli tomu veden jako žena a pod jménem, které běžně neužívá.

Pohlaví a gender Pojem gender označuje kulturní charakteristiky a modely přiřazované mužskému nebo ženskému biologickému pohlaví a odkazuje na sociální rozdíly mezi ženami a muži. Tyto role se mění s časem a významně se liší podle kultury národa a dané historické etapy vývoje společnosti. Nejsou tedy přirozeným, daným rozdílem mezi muži a ženami, ale dočasným vývojovým stupněm sociálních vztahů. Pohlavím jsou biologicky podmíněné rozdíly mezi ženami a muži, které jsou univerzální. Jsou to biologické vlastnosti, které odlišují lidské bytosti jako ženy a muže, zejména odlišnosti týkající se pohlavních orgánů a reprodukčních dispozic. Zdroj: Český statistický úřad

„Vyjadřujeme názor, že by kolonka pohlaví měla zůstat neveřejná, pokud je její přítomnost vůbec nutná. V kombinaci s námi navrhovaným polem preferovaného oslovení bych si například nepřipadal bezpečně, kdyby z mého profilu mohl kdokoli poznat na první pohled, že jsem trans,“ popisuje student a spoluautor petice.

Riziko zveřejněného údaje pohlaví spočívá zejména v jednoznačném rozpoznání těch, u kterých se jejich upřednostňované oslovování neshoduje s pohlavím uvedeným na občanském průkaze.

„Reálně se nyní musím při navázání každého nového kontaktu v akademickém prostředí rozhodovat, zda se nechám oslovovat ženským rodem, což je mi nepříjemné a nejsem na to zvyklý, nebo zda se pustím do mnohdy velmi nepříjemné konverzace a vysvětlím, jak preferuji být oslovován,“ popisuje transgender muž nepříjemnosti, které si mnozí cis genderoví lidé – tedy ti, jejichž genderová identita odpovídá pohlaví, které jim bylo určeno při narození – mnohdy ani neuvědomí.

„Myslím, že pro samotné vyučující by bylo usnadněním, kdyby rody oslovení nemuseli*y odhadovat. Samozřejmě by však nová dobrovolná pole nebyla pro nikoho nijak zavazující, všichni si mohou vybrat, zda je budou využívat, a je pouze na vyučujících, jestli se jimi budou řídit,“ doplňuje.



To potvrzuje také jedna z vyučujících: „Když se studujícím zobrazuje jako první křestní jméno jejich méně preferované, které někdy ani neznám, je to zejména při online výuce velmi matoucí. Když mají navíc vypnuté webkamery a zobrazované jméno se neshoduje se jménem, které běžně používají, může dojít k nepříjemným nedorozuměním,“ popsala.

Online nástroje podle ní vyvíjejí mnohem větší tlak na vyučující, co se týče moderace diskuse. „První zobrazovaná jména bývají většinou ta, kterými studující oslovuji - soustředit se při již takto ztížených podmínkách ještě na preference studujících je velmi náročné,“ dodává.

Podle mluvčího univerzity Václava Hájka zatím vedení instituce oficiálně petici nedostalo, ale je případně připraveno vzít náměty obsažené v petici k diskusi. „Pokud budou relevantní a ku prospěchu věci, bude se jimi seriózně zabývat,“ uvedl Hájek.

Český jazyk má prostředky na zdvořilé jednání

„Někdy komunikujeme s člověkem, jehož vzhled, jméno, příjmení, úředně stanovené pohlaví či cokoli z uvedeného neodpovídá její či jeho osobní identitě, jež se utvářela celá léta i desetiletí. Český jazyk má prostředky i strategie na to, abychom s takovými lidmi jednali zdvořile a slušně,“ vysvětlila genderová lingvistka Jana Valdrová.

Navrhujícím podle Valdrové nejde o nic neuskutečnitelného ani o nabourání systému českého jazyka. „Otevírají témata, která se dávno řeší v jiných jazycích včetně slovanských,“ popsala. „Záležitost se sice týká zlomku lidí, ale přesto nebo právě proto může dobře vypovídat o stavu lidských práv v Česku,“ dodala.

Konkrétní rady pro komunikaci podle Jany Valdrové: Emile Janů nebo Ellis White může být žena, muž nebo osoba jiné identity. Pokud to nevyžadují registrační systémy, na pohlaví se netážeme, dokud se nevyjasní, například v průběhu další korespondence. Použijeme neutrální pozdrav a v textu neutrální formulace. Pro písemnou komunikaci je jednou z možných variant hvězdička: „Uchazeči*-ky se dostaví k pohovoru dne…“, „Žádáme studující, aby se dostavily*i…“. V ústním projevu bez připomínek respektujeme mluvnický rod, v jakém se lidé o sobě vyjadřují, i když nemusí vždy odpovídat obecným představám o ženském či mužském pohlaví.

Podle Valdrové se doporučuje respektovat jméno, s nímž se daná osoba identifikuje, a to i přesto, že není úředně zapsáno. Stejně tak by se měl respektovat rod, v němž se daná osoba o sobě vyjadřuje, a používat gramatiku ve shodě s rodem, a to bez zbytečných dotazů, jestliže oba rody střídá.

Biologický rod by se mohl vynechat také v úředních listinách, pokud si to daná osoba přeje, a pokud nejde o podstatnou informaci. Tou je biologický rod například při lékařských úkonech. Ruku v ruce s tím jde také dostatečná informovanost institucí a osob, kteří vstupují do komunikace s těmi, jichž se záležitost týká.

Konkrétní tipy pro komunikaci podle Valdrové: Běžné formulace Alternativy Vážený pane / paní Dolejší Dobrý den … v posledním e-mailu jste uvedl… … v posledním e-mailu uvádíte… Děkujeme, že jste se zúčastnil/a… Děkujeme za Vaši účast na… Sdělte prosím, zda byste preferoval/a… Sdělte prosím, zda preferujete… Byli bychom rádi, kdybyste odpověděl/a do týdne Uvítáme Vaši odpověď do týdne

„Tento krok nebude mít žádný vliv na většinové cis studentstvo a zároveň přispěje ke spokojenosti trans menšiny v rámci univerzity. Při adoptování žádaných změn by se UK mohla projevit jako progresivní intelektuální instituce, jejíž zájem o potřeby svých studentů převáží nad kritikou tlačenou konzervativci,“ popisuje Ezra ze spolku TakyTrans, který své jméno používá pouze dva týdny a ještě neví, jestli u něj zůstane či jej bude chtít mít i zapsané v matrice.

„Možnost nastavit si jméno v SISu by pro mě znamenala, že můžu svým vyučujícím sdělit, jaké jméno používám, aniž bych musel každého z nich individuálně informovat o této změně,“ vysvětluje.

Nebinární češtině se věnuje spolek TakyTrans:

TakyTrans Nebinární čeština: možnosti češtiny



Příspěvky pod hlavičkou "nebinární čeština" budou mít za úkol ukázat, že i český jazyk je možné přizpůsobit existenci nebinárních identit a udělat ho inkluzivnější nejen pro ně.



Zatímco anglické „they/them“ bylo jmenováno slovem roku (Merriam-Webster dictionary), v češtině se nebinární osoby perou s velice rigidním binárním systémem. Zatímco AJ si stačí s neutrálním they případně neo-zájmeny (fae, xe, etc.), v češtině, kde se používají slov...a, která musí být v ženském nebo mužském tvaru v mnohem větším rozsahu, je potřeba mnohem komplexnějšího řešení. 65 13

„Věříme, že může přispět k tomu, abychom se na Univerzitě Karlově cítili všichni a všechny o něco více vítáni a vítány,“ stojí na konci petice. Jak podotýká Valdrová.

