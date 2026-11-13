„Přesný počet dotčených osob, úplný rozsah získaných informací a jejich případné další zneužití jsou předmětem pokračujícího šetření. Univerzita bezprostředně po zjištění incidentu přijala bezpečnostní opatření směřující k omezení jeho dopadů a zabezpečení dotčených systémů,“ informovala v pátek na Facebooku.
|
Hackeři zaútočili na ČVUT, univerzita odstavila část systémů
Kompromitovanou aplikaci univerzita odstavila a zabezpečila příslušné přístupy. „Specializované kyberbezpečnostní a IT týmy univerzity ve spolupráci s fakultami nadále prověřují rozsah incidentu a jeho možné dopady,“ doplnila.
Univerzita připravuje trestní oznámení na neznámého pachatele.
Uživatele Centrální autentizační služby (CAS UK) požádala o změnu přihlašovacího hesla, vyplývá z e-mailu, který poslala škola studentům. Jedná se podle ní o preventivní opatření, jehož cílem je posílit ochranu uživatelských účtů a přístupů do školních informačních systémů. Heslo si mají uživatelé změnit do deseti dnů od obdržení výzvy.
|
Výpadek služeb Microsoftu mohou pocítit i ti, kdo je nevyužívají
Kybernetickému útoku čelilo nedávno i České vysoké učení technické v Praze. Univerzita odstavila část systémů, útok se jí podařilo zastavit. Útok podle školy souvisel s celosvětovými pokusy napadat weby využívající programovací jazyk PHP, v němž byly oznámeny kritické bezpečnostní chyby.
Dnes také česká pobočka Microsoftu potvrdila výpadky služeb. Podle mluvčí Karolíny Kříženecké nic nenasvědčuje tomu, že by šlo o kybernetický útok nebo úmyslné poškození. Výpadek služeb Microsoftu zaznamenala i ministerstva financí, dopravy či školství. Potýkají se mimo jiné s nefunkční e-mailovou komunikací.