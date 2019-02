Univerzita Karlova kvůli nejmenování profesorů podala dvě správní žaloby

„Podle našeho názoru musí pravidla platit pro všechny, jak pro rektora, tak i pro pana prezidenta. Byla porušena pravidla, což konstatoval i rozsudek soudu,“ prohlásil rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima s tím, že už podali na soud dvě správní žaloby společně s oběma nejmenovanými profesory.



Podle vedení univerzity není na prezidentovi nebo ministrovi, aby přezkoumávali, jestli mají akademici titul profesora dostat nebo ne. Na to je podle rektora Zimy univerzita a komise.

„Pokud bychom to nechali být, šlo by o zásah do práv univerzity a precedent do budoucna. Uchazeči o titul profesora by museli přemýšlet na tím, že budou posuzováni nejen apolitickými institucemi, ale i politickými,“ uvedl na vysvětlenou rektor Tomáš Zima, který na konferenci upozornil, že nejde osobní spor mezi ním a Zemanem.



Spor o jmenování profesorů pokračuje, Univerzita Karlova dnes podala proti postupu prezidenta Zemana dvě správní žaloby. Bojovat za dodržování pravidel je jediná možná cesta. Zákony musí platit pro všechny, uvedl rektor T.Zima.

Jde o prezidentovo rozhodnutí, nikoho se neptal a porušil zákon

Současný prorektor Univerzity Karlovy Aleš Gerloch, který vystřídal rezignujícího Martina Kováře podezřelého z plagiátorství, se dokazuje na předešlá rozhodnutí soudu.



„Argumenty, které jsou v těch správních žalobách, jsou v zásadě obdobné v obou případech. Vycházejí z rozsudku městského soudu, který již dříve zrušil předchozí postup prezidenta republiky a vyslovil závazný právní názor, ze kterého musí prezident republiky vycházet,“ uvedl prorektor pro akademické kvalifikace Aleš Gerloch.

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček ve vyjádření označil podání správních žalob za krok, který není překvapivý, prezident ale na svém rozhodnutí trvá. Zemanovi v případě Jiřího Fajta vadilo, že podle něj uvedl nepravdivé informace. Univerzita ale pochybení odmítá a odkazuje se na komisi, doložené podklady obou kandidátů a fakt, že komise oba uchazeče výrazně podpořila.

„Během řízení absolvují přednášky na téma z daného oboru s následnou odbornou rozpravou, komise tajně jedná i hlasuje a oba doporučila. Vše jde také na rektorát, vědeckou radu univerzity, kdy pak pánové opět podstoupili další přednášky,“ popisuje ve zkratce řízení rektor UK Zima, kterému naopak vadí, že prezident postupoval samostatně a zamítnutí pro udělení titulů mu nikdo nekontrasignoval, jak by předseda vlády měl.



Nařčení, že Fajt neučil považuje za zpátečnické, protože jsme v 21. století. „Učitelé cestují a kolega Fajt učil na prestižní univerzitě v Berlíně, což považujeme za naprosto dostatečnou pedagogickou činnost,“ dodal Zima.

Spor o nejmenování profesorů se táhne už od roku 2015. Zeman musel na základě loňského rozsudku rozhodnout znovu, na svém dřívějším názoru však setrval. Univerzita podle něj nevedla řízení o jmenování řádně. U Fajta údajně přešla to, že předložil nepravdivé informace, u Ošťádala zase nesoulad jeho styků s StB a etického kodexu školy.



Gerloch řekl, že škola v žalobách nenavrhla jejich přednostní projednání. „Je otázka, jak rychle to bude projednáváno,“ připustil. Správní úsek pražského městského soudu je dlouhodobě přetížený, nařízení projednání podaných žalob mu trvá i přes rok.