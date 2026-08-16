Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Manipulativní strategie a rozpory s vedením. Filozofickou fakultou otřásají spory

Tereza Jiránková
  19:17
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin MehesProfimedia.cz

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy plánuje od ledna kvůli nedostatku financí rozsáhlou reorganizaci. Ta bude provázena slučováním jednotlivých oborů a propouštěním pedagogů. Studenti i vyučující však upozorňují na rozpory v komunikaci s vedením fakulty, které považují za zarážející a manipulativní. Obavy vyjadřují také ohledně hladkého průběhu státních závěrečných zkoušek. Vedení fakulty jejich pochybnosti mírní.

Plánovaná změna se týká hned několika ústavů a kateder. Ačkoli se podle veřejně dostupného vyjádření fakulty jedná o propojování jednotlivých oborů, studenti upozorňují, že změny jsou hlubší a za reorganizací se podle nich může ve skutečnosti skrývat jejich zánik.

Přehled změn od ledna 2027

  • Zrušení Ústavu translatologie a integraci translatologického zaměření do odpovídajících filologických pracovišť.
  • Sloučení Ústavu asijských studií a Katedry sinologie s budoucím sídlem v objektu Opletalova.
  • Sloučení Katedry pedagogiky s Katedrou andragogiky.
  • Propojení menších základních součástí s archeologickým zaměřením (Ústav pro klasickou archeologii, Ústav pro archeologii, Ústav starého Předního východu).
  • Reorganizaci menších základních součástí s uměnovědným zaměřením (Ústav hudební vědy, Katedra filmových studií, Katedra divadelní vědy, Katedra estetiky).

„Z interní komunikace mezi děkanátem a katedrou vyplývá, že v důsledku reorganizace by mělo dojít k zániku estetiky nejen jako samostatné základní součásti FF UK, ale v principu i jako studijního oboru,“ vytýkají vedení rozpor mezi oficiálním vyjádřením a následnou komunikací studující z Katedry estetiky, která se má nově spojit s dalšími třemi obory.

Podle zástupců zmíněné katedry dostali 10. července od děkanky Filozofické fakulty Evy Lehečkové pouze informaci o zmíněné restrukturalizaci, která se 20. července objevila také na webových stránkách fakulty. „17. července však obdrželi vedoucí Katedry estetiky od děkančina kolegia e-mail, v němž se zcela explicitně oznamuje, že estetika bude zrušena,“ uvádějí ve svém protestním vyjádření.

Na tento rozpor se redakce iDNES.cz ptala také mluvčí Filozofické fakulty Iny Palacké. Ta však s odvoláním na současnou dovolenou děkanky odpověděla, že se k otázce momentálně nemůže vyjádřit.

Boj o budoucnost překladatelů na Univerzitě Karlově. Fakulta odkládá zrušení ústavu

S podobným tvrzením se na redakci iDNES.cz obrátila také studentka Viktória z Katedry divadelní vědy. „Vedení fakulty řeklo, že film je atraktivnější než divadlo, takže filmová studia budou hrát v tom nově vznikajícím uskupení prim,“ interpretuje slova, která vedení fakulty sdělilo pedagogům zmíněného ústavu. Upozorňuje, že taková informace z oficiálního vyjádření nevyplývá. Podřadné postavení divadelní vědy vůči filmovým studiím podle ní umocňuje fakt, že se v příštích letech neotevře přijímací řízení.

Nespokojenost vyjadřují také studenti andragogiky a personálního řízení, tedy dalšího z dotčených oborů, který se má propojit s pedagogikou. „Podle nám dostupných informací nebude mít andragogika vůči pedagogice rovné postavení,“ říkají zástupci katedry a dodávají, že ji má opustit šest z devíti vyučujících.

Manipulativní strategie, míní pedagogové

Vyučující na dotčených pracovištích upozorňují mimo jiné na to, že řešit takto zásadní změny během letních měsíců přináší značné komplikace. Podle jejich společného prohlášení je vedení fakulty o záměru informovalo na konci června s tím, že v červenci je potřeba finalizovat potřebné dokumenty týkající se reorganizace.

„Zástupci vybraných kateder tak byli nuceni rozhodovat o velmi závažných věcech v řádu dnů, navíc v době, kdy většina zaměstnanců čerpá dovolené,“ píší pedagogové ve společném prohlášení. Podle mluvčí fakulty však načasování na letní měsíce není snahou omezit diskusi nebo viditelnost dění. Důvodem je podle ní snazší administrativní realizovatelnost v tomto méně vytíženém období.

V prohlášení vyučující dále uvádějí, že při jednání podle jejich slov docházelo k používání doslova manipulativních strategií. „Na jedné straně deklarované pochopení situace daného pracoviště, na straně druhé až téměř zastrašování, případně vybízení k participaci na personálních čistkách,“ uvedli pedagogové.

Poukazují také na to, že vedení si k optimalizaci pozvalo externisty, a to i přesto, že sama fakulta disponuje vlastním právním a personálním oddělením.

Kdo nás bude u státnic zkoušet?

Pochybnosti mají studenti dotčených oborů také ohledně průběhu budoucích závěrečných zkoušek, a to kvůli plánovanému propouštění pedagogů. „Nemusím mít u státnic svou vedoucí, oponenta, a i v komisi budou cizí lidi,“ říká Viktória.

Rušení a slučování oborů, krácení úvazků. Filozofickou fakultu v Praze čekají změny

Své obavy vyjádřil také student estetiky. „Původní plán byl k 1. lednu 2027 vyhodit sedm z deseti zaměstnanců katedry a studenty rozdistribuovat po fakultě. Za jakých podmínek ale mají studenti – včetně 35 nově přijatých – dostudovat, kdo jim povede závěrečné práce a jak budou vypadat státní závěrečné zkoušky, to už nám neřekli,“ uvedl.

Podle informací, které redakci iDNES.cz poskytla mluvčí Filozofické fakulty Ina Palacká, se propouštění bude týkat maximálně 57 zaměstnanců. Z celkových 1009 zaměstnanců jde o poměrně malý podíl. Na některých pracovištích se však podle pedagogů jedná o úbytek více než 65 procent pracovníků. To podle nich vyvolává otázky, zda lze v takové situaci zachovat úroveň studia i stávající akreditaci.

Fakulta obavy mírní

Fakulta nicméně upozorňuje, že plánované změny studium nijak neohrozí a všichni studenti ho budou moci řádně dokončit. „Obavám studentů zcela rozumíme a chceme je ujistit, že všem současným i nově přijatým studentům garantujeme možnost dokončit studium v rozsahu a kvalitě odpovídající akreditovaným studijním programům, včetně všech požadovaných studijních povinností a kompetencí absolventa,“ uvedla ke zmíněným pochybnostem Palacká.

Podle ní se stejný princip vztahuje i na státní závěrečné zkoušky. „Jejich odborná úroveň a návaznost na obsah studijního programu musí zůstat zachována bez ohledu na to, který konkrétní vyučující bude u státnic zkoušet,“ dodává mluvčí.

Obří platy na univerzitě měli i prorektoři. Máme náročnou práci, říká vedení školy

K plánovaným změnám Filozofická fakulta přistupuje kvůli nepříznivé finanční situaci. Kolik však těmito kroky ušetří, zatím není jasné. „Přesnou částku teď říct nedovedeme, protože návrh je stále v jednání,“ uvedla na dotaz iDNES.cz Palacká.

„Podstatné je, že v současnosti je fakulta pro pokrytí běžného fungování nucena ročně sahat pro víc než čtyřicet milionů korun do fondů vytvořených v minulých letech,“ zdůvodnila mluvčí kroky vedoucí až k plánovaným organizačním změnám.

Situace může být horší

Podle Palacké fakulta doufá, že připravovanou reorganizací vytvoří podmínky pro své dlouhodobě stabilnější fungování. „Zároveň jsme ale součástí systému vysokého školství, který je dlouhodobě podfinancovaný. Pokud se situace ve financování vysokých škol nezlepší, případně by se objem prostředků v budoucnu dále snížil, nelze vyloučit, že by fakulta musela reagovat i dalšími organizačními nebo úspornými kroky,“ připouští.

Problémem je podle ní nejen celkový objem prostředků, ale i způsob jejich přerozdělování v rámci Univerzity Karlovy.

Na podporu jednotlivých oborů vznikla také řada petic. Například petice na podporu Katedry divadelní vědy nasbírala přes 800 podpisů a za zachování Ústavu translatologie se postavilo více než osm tisíc lidí. Právě kvůli intenzivním protestům akademiků i zástupců veřejnosti univerzita zrušení druhého ze zmíněných ústavů prozatím odložila.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Koketovala s Rusy. Fotka veselé blondýny připomíná sexuální kolaboraci v srpnu ’68

„Česká prostitutka se sovětskými vojáky v jejich táboře v jednom z pražských...

Srpnovou invazi drtivá většina československé společnosti přijala s hněvem a odporem. Našly se však i výjimky – a nešlo jen o staré bolševiky. Dokazují to pozapomenuté snímky pořízené západními...

OBRAZEM: Nejnižší přítok v historii. Z Hracholusek vystupují pařezy stromů i bunkr

Přehradu Hracholusky na severním Plzeňsku trápí nedostatek vody, dno je někde...

Široké odhalené břehy tam, kde se dříve koupali lidé. Lodě na suchu a voda, v níž se ve vedrech víc a víc daří sinicím. Také přehrada Hracholusky, největší rekreační nádrž v Plzeňském kraji, trpí...

OBRAZEM: Podívaná, jaká dlouho nebude. Češi si užívali nevídané zatmění

Zatmění Slunce z pražské Ruzyně. (12. srpna 2026)

Obloha nad Českem ve středu večer potemněla trochu jinak, když se Slunce téměř celé schovalo za Měsíc. Podobně velké zatmění se v Česku ukáže až za téměř půl století. Podívejte se, jak fotografové...

Překvapení při hledání zdroje znečištění v lomu, potápěči vylovili potopené auto

Ze zatopeného lomu Trojka u Lipnice nad Sázavou hasiči s pomocí jeřábu vytáhli...

Velké překvapení čekalo na hasiče ze dvou krajů, kteří od pondělka zasahují v zatopeném bývalém lomu u Lipnice nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Protože se na hladině objevila olejová skvrna, hledali v...

V pět ráno na Sněžce: 500 lidí, rozdělané ohně. Strážci přírody rozdávali pokuty

Za východem slunce na nejvyšší horu Česka vyrazily stovky turistů už před pátou...

Východ slunce na nejvyšší hoře Česka si přišly vychutnat stovky turistů. Ne všichni však respektují pravidla ochrany tamní vzácné přírody, a proto sem na kontroly vyrážejí strážci českého a polského...

My jsme také lidé. Stovky migrantů v Ceutě na protestu požadovaly azyl

Stovky migrantů, kteří pronikli do Ceuty, na protestu požadovaly azyl. (15....

Bílé vlajky nebo dva prsty zdvižené do tvaru „V“ ve znamení míru. Takové a další symboly používaly v neděli při protestu stovky migrantů, kteří nedávno ilegálně pronikli do španělské exklávy Ceuta na...

16. srpna 2026  20:11

Nejhorší pro vystoupení jsou jižní Čechy, divná je Plzeň. Krhut o Ostravě i Stingovi

Premium
Jiří Krhut

Že ho baví bavit lidi a jde mu to, si uvědomil docela pozdě. Dlouho se živil jako učitel angličtiny. Dnes vyráží komik a hudebník Jiří Krhut z rodné Ostravy po celé republice. Kromě večera u táboráku...

16. srpna 2026

Rekordní sucho v létě 1947 se od letošního lišilo. A komunisté katastrofy využili

Premium
Voda z cisteren. Lidé na východním Slovensku při suchu v roce 1947.

Ve filmových týdenících a na fotografiích z léta 1947 můžete vidět prázdná koryta řek a potoků, vyschlé studny, vyprahlá pole, lesní požáry a lidi zmožené horkem. Podobně jako letos. Současná situace...

16. srpna 2026

Manipulativní strategie a rozpory s vedením. Filozofickou fakultou otřásají spory

ilustrační snímek

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy plánuje od ledna kvůli nedostatku financí rozsáhlou reorganizaci. Ta bude provázena slučováním jednotlivých oborů a propouštěním pedagogů. Studenti i vyučující...

16. srpna 2026  19:17

Kolik peněz stojí rodiče školák? Polovinu více než loni, výbava vyjde na tisíce

ilustrační snímek

Nákup vybavení do školy se i letos podepíše na peněženkách rodičů školáků. Každá druhá česká rodina počítá, že za pomůcky do školy letos utratí více než v předchozím roce. Rodiče nejčastěji...

16. srpna 2026  18:31

Po násilném útoku v Českých Budějovicích zemřela žena. Podezřelého policie zadržela

Kriminalisté v Českých Budějovicích vyšetřují násilný čin. Žena po útoku muže...

Žena v Českých Budějovicích v neděli odpoledne zemřela po násilném útoku. Policisté během několika minut zadrželi podezřelého muže. Podle policie už nikomu dalšímu nebezpečí nehrozí.

16. srpna 2026  18:08

Vysoké teploty i silné bouřky. Meteorologové upřesnili, na co se připravit

ilustrační snímek

Meteorologové zveřejnili v neděli dopoledne novou výstrahu. Na území Moravy a Slezska varují před přetrvávající zátěží způsobenou vysokými teplotami a možným rizikem vzniku požárů. Nově však...

16. srpna 2026  11:39,  aktualizováno  17:39

OBRAZEM: Pohlazení, které léčí. Beránek i hedvábnička vrací seniorům radost

Jak ulehčit život starým a nemocným lidem? Eva Bukričová za nimi jezdí se...

Jak ulehčit život starým a nemocným lidem? Eva Bukričová za nimi jezdí se zvířaty ze svého statku a nechává je, aby se s nimi pomazlili, pohladili je, nakrmili. Nevěřili byste, jak taková zooterapie...

16. srpna 2026  17:29

Před sto padesáti lety obeplul moravský hrabě na fregatě svět. Na moři také válčil

Premium
Moravský šlechtic Erwin Dubský to v císařském námořnictvu dotáhl po mnoha...

Před sto padesáti lety, v létě 1876, se zámek Lysice nedaleko Blanska mimořádně otevřel návštěvníkům. Hrabě Erwin Dubský se vrátil z cesty kolem světa a chtěl všem ukázat, co se ukrývalo v šedesáti...

16. srpna 2026

Rusové zaútočili na Kyjev balistickými raketami, Ukrajina vyslala stovky dronů

Ukrajinští hasiči v Kyjevě zasahují u požárů způsobených ruskými útoky. Na...

Ruské síly v neděli brzy ráno zaútočily na Kyjev balistickými raketami. V několika částech ukrajinské metropole vypukly požáry a nejméně tři lidé byli zraněni. Jeden člověk pak zemřel a třináct lidí...

16. srpna 2026  10:03,  aktualizováno  16:45

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Při požárech na řeckém ostrově Salamina zemřeli dva lidé, další se evakuují

Hasiči bojují s požáry na řeckém ostrově Salamina. (16. srpna 2026)

Při dvou požárech, které v neděli vypukly na řeckém ostrově Salamina nedaleko Atén, zahynuli dva lidé. Podle médií se těla zatím nepodařilo identifikovat. Úřady nařídily evakuaci stovek místních...

16. srpna 2026  16:28,  aktualizováno  16:44

Putin objíždí Rusko. Slábne mu podpora, FSB z něj může udělat svou loutku

Vladimir Putin navštívil během cesty po Dálném Východě i Kurily, o něž Rusko...

Prezident Vladimir Putin v posledních týdnech vyrazil do ruských regionů, aby byl lidem více na očích před zářijovými volbami . Jeho popularita klesla na nejnižší úroveň od začátku bojů na Ukrajině,...

16. srpna 2026  16:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×