Plánovaná změna se týká hned několika ústavů a kateder. Ačkoli se podle veřejně dostupného vyjádření fakulty jedná o propojování jednotlivých oborů, studenti upozorňují, že změny jsou hlubší a za reorganizací se podle nich může ve skutečnosti skrývat jejich zánik.
Přehled změn od ledna 2027
„Z interní komunikace mezi děkanátem a katedrou vyplývá, že v důsledku reorganizace by mělo dojít k zániku estetiky nejen jako samostatné základní součásti FF UK, ale v principu i jako studijního oboru,“ vytýkají vedení rozpor mezi oficiálním vyjádřením a následnou komunikací studující z Katedry estetiky, která se má nově spojit s dalšími třemi obory.
Podle zástupců zmíněné katedry dostali 10. července od děkanky Filozofické fakulty Evy Lehečkové pouze informaci o zmíněné restrukturalizaci, která se 20. července objevila také na webových stránkách fakulty. „17. července však obdrželi vedoucí Katedry estetiky od děkančina kolegia e-mail, v němž se zcela explicitně oznamuje, že estetika bude zrušena,“ uvádějí ve svém protestním vyjádření.
Na tento rozpor se redakce iDNES.cz ptala také mluvčí Filozofické fakulty Iny Palacké. Ta však s odvoláním na současnou dovolenou děkanky odpověděla, že se k otázce momentálně nemůže vyjádřit.
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S podobným tvrzením se na redakci iDNES.cz obrátila také studentka Viktória z Katedry divadelní vědy. „Vedení fakulty řeklo, že film je atraktivnější než divadlo, takže filmová studia budou hrát v tom nově vznikajícím uskupení prim,“ interpretuje slova, která vedení fakulty sdělilo pedagogům zmíněného ústavu. Upozorňuje, že taková informace z oficiálního vyjádření nevyplývá. Podřadné postavení divadelní vědy vůči filmovým studiím podle ní umocňuje fakt, že se v příštích letech neotevře přijímací řízení.
Nespokojenost vyjadřují také studenti andragogiky a personálního řízení, tedy dalšího z dotčených oborů, který se má propojit s pedagogikou. „Podle nám dostupných informací nebude mít andragogika vůči pedagogice rovné postavení,“ říkají zástupci katedry a dodávají, že ji má opustit šest z devíti vyučujících.
Manipulativní strategie, míní pedagogové
Vyučující na dotčených pracovištích upozorňují mimo jiné na to, že řešit takto zásadní změny během letních měsíců přináší značné komplikace. Podle jejich společného prohlášení je vedení fakulty o záměru informovalo na konci června s tím, že v červenci je potřeba finalizovat potřebné dokumenty týkající se reorganizace.
„Zástupci vybraných kateder tak byli nuceni rozhodovat o velmi závažných věcech v řádu dnů, navíc v době, kdy většina zaměstnanců čerpá dovolené,“ píší pedagogové ve společném prohlášení. Podle mluvčí fakulty však načasování na letní měsíce není snahou omezit diskusi nebo viditelnost dění. Důvodem je podle ní snazší administrativní realizovatelnost v tomto méně vytíženém období.
V prohlášení vyučující dále uvádějí, že při jednání podle jejich slov docházelo k používání doslova manipulativních strategií. „Na jedné straně deklarované pochopení situace daného pracoviště, na straně druhé až téměř zastrašování, případně vybízení k participaci na personálních čistkách,“ uvedli pedagogové.
Poukazují také na to, že vedení si k optimalizaci pozvalo externisty, a to i přesto, že sama fakulta disponuje vlastním právním a personálním oddělením.
Kdo nás bude u státnic zkoušet?
Pochybnosti mají studenti dotčených oborů také ohledně průběhu budoucích závěrečných zkoušek, a to kvůli plánovanému propouštění pedagogů. „Nemusím mít u státnic svou vedoucí, oponenta, a i v komisi budou cizí lidi,“ říká Viktória.
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Své obavy vyjádřil také student estetiky. „Původní plán byl k 1. lednu 2027 vyhodit sedm z deseti zaměstnanců katedry a studenty rozdistribuovat po fakultě. Za jakých podmínek ale mají studenti – včetně 35 nově přijatých – dostudovat, kdo jim povede závěrečné práce a jak budou vypadat státní závěrečné zkoušky, to už nám neřekli,“ uvedl.
Podle informací, které redakci iDNES.cz poskytla mluvčí Filozofické fakulty Ina Palacká, se propouštění bude týkat maximálně 57 zaměstnanců. Z celkových 1009 zaměstnanců jde o poměrně malý podíl. Na některých pracovištích se však podle pedagogů jedná o úbytek více než 65 procent pracovníků. To podle nich vyvolává otázky, zda lze v takové situaci zachovat úroveň studia i stávající akreditaci.
Fakulta obavy mírní
Fakulta nicméně upozorňuje, že plánované změny studium nijak neohrozí a všichni studenti ho budou moci řádně dokončit. „Obavám studentů zcela rozumíme a chceme je ujistit, že všem současným i nově přijatým studentům garantujeme možnost dokončit studium v rozsahu a kvalitě odpovídající akreditovaným studijním programům, včetně všech požadovaných studijních povinností a kompetencí absolventa,“ uvedla ke zmíněným pochybnostem Palacká.
Podle ní se stejný princip vztahuje i na státní závěrečné zkoušky. „Jejich odborná úroveň a návaznost na obsah studijního programu musí zůstat zachována bez ohledu na to, který konkrétní vyučující bude u státnic zkoušet,“ dodává mluvčí.
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K plánovaným změnám Filozofická fakulta přistupuje kvůli nepříznivé finanční situaci. Kolik však těmito kroky ušetří, zatím není jasné. „Přesnou částku teď říct nedovedeme, protože návrh je stále v jednání,“ uvedla na dotaz iDNES.cz Palacká.
„Podstatné je, že v současnosti je fakulta pro pokrytí běžného fungování nucena ročně sahat pro víc než čtyřicet milionů korun do fondů vytvořených v minulých letech,“ zdůvodnila mluvčí kroky vedoucí až k plánovaným organizačním změnám.
Situace může být horší
Podle Palacké fakulta doufá, že připravovanou reorganizací vytvoří podmínky pro své dlouhodobě stabilnější fungování. „Zároveň jsme ale součástí systému vysokého školství, který je dlouhodobě podfinancovaný. Pokud se situace ve financování vysokých škol nezlepší, případně by se objem prostředků v budoucnu dále snížil, nelze vyloučit, že by fakulta musela reagovat i dalšími organizačními nebo úspornými kroky,“ připouští.
Problémem je podle ní nejen celkový objem prostředků, ale i způsob jejich přerozdělování v rámci Univerzity Karlovy.
Na podporu jednotlivých oborů vznikla také řada petic. Například petice na podporu Katedry divadelní vědy nasbírala přes 800 podpisů a za zachování Ústavu translatologie se postavilo více než osm tisíc lidí. Právě kvůli intenzivním protestům akademiků i zástupců veřejnosti univerzita zrušení druhého ze zmíněných ústavů prozatím odložila.