Vstup na kartu či bezpečnostní SMS, vedení Univerzity Karlovy jedná o opatřeních

Rektorka UK Milena Králíčková zmínila maximální připravenost pomoct všem pozůstalým po obětem prosincové střelby. „Chceme jim zajistit psychologickou pomoc a oporu,“ sdělila rektorka. Poděkovala také všem, kteří aktivně a dobrovolně pomáhají. Zmínila také peníze vybrané pomocí Nadačního fondu FF UK, které mají pomoci právě obětem pozůstalým. „V současnosti máme ve fondu 73 milionů korun,“ informovala rektorka.

Děkanka FF UK Eva Lehečková konstatovala, že hlavní budova filozofické fakulty je stále uzavřená. „V současné chvíli je jednou z priorit budovu opravit,“ řekla děkanka. Při policejním zásahu bylo podle Lehečkové zničeno přes 130 dveří, jejich oprava bude stát několik milionů. Přesný harmonogram otevření FF UK vedení ještě nemá hotový.

Krizový štáb jedná od tragické události, při které student zastřelil 14 lidí, mimo jiné o bezpečnostních opatřeních, která by se mohla v budovách univerzity zavést. Zabývá se i organizací výuky na filozofické fakultě či koordinací pietních akcí.

Univerzita by měla představit konkrétní bezpečnostní opatření, podle šéfa krizového štábu Otomara Slámy jde například o nasazení krizového informačního systému. Umožnil by včas prostřednictvím SMS zpráv varovat lidi v zasažené oblasti. Zároveň by jim poslal instrukce, co mají dělat, zda se mají například evakuovat. Tento systém byl už podle Slámy pilotně nasazen v některých budovách UK, nyní se bude zavádět na fakultách, které o to budou mít zájem. Další možností je například vstup do univerzitních budov na kartu.

Na setkání s médii bude univerzita pravděpodobně informovat i o tom, jak naloží s pietními místy před budovou Karolina a u budovy FF UK na náměstí Jana Palacha. Dnes se zároveň koná pietní akce, při které studenti symbolicky přenesou oheň z Ovocného trhu od rektorátu UK na náměstí Jana Palacha, měli by zároveň symbolicky obejmout budovu fakulty.

Na zahájení pietní akce by měly promluvit i rektorka UK Milena Králíčková a děkanka FF UK Eva Lehečková. Pietní průvod nazvaný Přenesení světla je první z řady aktivit Měsíce pro fakultu, která by měla vrátit univerzitní akademický život zpět na náměstí Jana Palacha.

Zimní semestr je zrušený

Budova FF UK zůstane uzavřena minimálně do konce ledna. Do konce zimního semestru, tedy do 12. ledna je na fakultě zrušena výuka. Zkouškové období se uskuteční podle harmonogramu akademického roku, atestace ale budou dobrovolné, stejně jako skládání státních závěrečných zkoušek.

Na zasedání krizového štábu se řešila v minulých dnech i podoba letního semestru na filozofické fakultě. Králíčková v úterý řekla, že letní semestr by měl začít standardně, vyučovat se bude v náhradních prostorách ostatních fakult či v dalších institucích, které prostory univerzitě nabídly. Využije se pravděpodobně i on-line výuky.

Střelba na pražské filozofické fakultě je nejtragičtějším podobným případem v historii České republiky. Pachatel na místě zabil 13 lidí, čtrnáctá oběť zemřela později v nemocnici. Dalších 25 lidí bylo zraněno, někteří těžce. Střelbu pachatel zakončil sebevraždou.