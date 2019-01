Polská tragédie spouští kontroly v Česku. Hasiči prověří únikové místnosti

V hlavním městě hasiči během roku zkontrolují na základě podnětů i běžné prevence více než tisíc objektů. „Náměstek pro prevenci mi potvrdil, že během prvního čtvrtletí budou v provozech únikových her prohlídky intenzivnější. Není to tak, že bychom doteď nic nekontrolovali, kontroly probíhají denně po celé metropoli, ale událost v Polsku je výjimečná rozsahem, místem i následky,“ řekl iDNES.cz mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.

Kontroly sladí i s republikovými kolegy. Podle Jana Španera z odboru požární prevence generálního ředitelství budou inspekce plošné. „Ještě neběží, ale začnou v nejbližších dnech. Zaměříme se na volný únik osob, jestli jsou objekty řádně zkoulaudované a podobně. Bude to nárazové během prvních tří měsíců,“ říká Španer.

Kontroly v provozovnách únikových her potvrdilo i generální ředitelství Hasičského záchranného sboru. „V lednu přistoupíme k vyhlášení mimořádných tematických kontrol provozovatelů obdobných her. Cílem požárních kontrol bude prověřit především možnosti evakuace, funkčnosti požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany a bezpečný provoz elektrických či jiných požárně nebezpečných zařízení. Prověřováno bude také, zda prostory provozování her byly k tomuto účelu zkolaudované,“ stojí v oficiálním prohlášení HZS ČR.

Každý provozovatel si musí ještě před začátkem činnosti nechat od odborníků zpracovat požárně bezpečnostní řešení. To zohledňuje, kolik tam má být lidí, jaké jsou použité stavební materiály, zhodnotí možnost šíření požáru nebo únikové cesty s ohledem na objekt a provoz. Požárně bezpečnostní řešení potom předkládá hasičskému záchrannému sboru ke zhodnocení zákonů. Pokud to schválí, tak proběhne kolaudace s lidmi ze stavebního odboru, pokud ne, musí připomínky provozovatel předělat.

Následně je už na každém majiteli a provozovateli, aby dodržoval schválené a stanovené požární bezpečnostní řešení. Hasiči pak chodí na kontroly na podnět nebo namátkově.

Muselo jít o selhání jednotlivce, shodují se provozovatelé

„Situace v únikových hrách je nyní lepší, než tomu bylo například před třemi lety. Trh je hodně přeplněný, zákazníci jsou vybíraví a tak by to mělo i zůstat,“ říká spoluzakladatel platformy Hunter games Luboš Němeček, který provozuje i venkovní hry šité na míru. „Pokud lidé nebudou dodržovat pravidla, tak se nehoda stát může, ale typu modřiny, když se člověk praští. Rozhodně ne takové neštětí, jako v Polsku,“ dodává.



V pátek v zábavním centru zemřelo pět dívek poté, co byly zrovna v únikové místnosti. Kvůli zavřeným dveřím se pak nemohly dostat ven. Další člověk má těžké popáleniny. Podle oslovených provozovatelů únikovek jde o tragédii, kde musel selhat jedinec a celý koncept byl špatně.

„Mám informace z Polska, kteří provozují únikové hry. A bylo tam hrubě porušeno několik věcí. Ve hře se nacházel otevřený oheň ze svíček, kde ale byla i plynová bomba a obsluha byla někde v nedohlednu. To je strašně špatně a už to by mělo návštěvníky varovat, že je něco v nepořádku. U nás při hrách otevřený oheň nepřipadá v úvahu. Používáme svíčky, ale na baterie.



Máme nouzové tlačítko, které hru ukončí a otevřou se všechny dveře. Celou dobu mohou hráči komunikovat s roommasterem (dozor nad celou skupinou ve hře, pozn. redakce) přes interkom nebo vysílačku, jsou pod kamerami, v místnostech jsou hasicí přístroje a další bezpečnostní prvky. Bezpečnost hráčů je na prvním místě,“ vysvětluje jednatel The Chamber Aleš Salomon.



Bezprostřední příčinou požáru byla podle prokuratury netěsná nádoba s plynem, ale znalci mají konečný názor vyjádřit za několik dní, poznamenala TVN 24 a dodala, že velitel polské policie Jarosław Szymczyk již dříve ujistil, že případu se věnují nejzkušenější kriminalisté.

Únikové hry mají podle provozovatelů zapojovat spíše mozek než svaly. „Nejsou to příběhy, které by se řešily silou. Takže se za nic netahá, s ničím se nemlátí. Jednak se tím může poničit vybavení a pak to může vést ke zkratům a podobně. Do her proto nic takového nedáváme,“ říká Radek Mlázovský z Questlandu, kde mají pásky na snížených stropech nebo magnetické dveře, které se dají při výpadku elektřiny lehce otevřít.



České hry jsou na tom s bezpečnostní lépe, než před lety

Petr Hučík má za sebou společně se svým týmem kolem stovky únikových her. Současné zabezpečení popisuje jako dvě strany jedné mince - bezpečnost se zvyšuje, ale někde tím klesá atmosféra a zábavnost.

České únikovky Po republice je zhruba 250 únikových her. Počet se průběžně mění - někdo přijde s novou, jiná se už opakovaně hrát nedá a z trhu se stáhne, další je zase na míru nějakému festivalu. Nejvíce her je v Praze, zhruba 150.

„Vidět je to třeba na otevřeném ohni, který jsme před lety ještě mohli výjimečně potkat, ale dnes už ve hrách není. Louče se sundaly, petrolejky jsou na baterky. Provozovatelům rozumím, bezpečnost je na prvním místě. A podle mě se bude ještě zvyšovat. Nejsem žádným garantem na všechny únikovky, ale konkurence je veliká. Na trh nemůžete přijít se špatnou nebo nebezpečnou hrou, rychle se to třídí a hodně tady záleží na internetových recenzích a doporučeních. Bez toho se neudržíte,“ vysvětluje Hučík únikovky z pohledu hráče.

Většina příběhů se odehrává tématicky ve sklepeních nebo třeba také v atomovém bunkru. I tady jsou ale podle provozovatelky Evy Janáčkové okamžité možnosti, jak se dostat ven. „Stačí otevřít dveře a vyběhnout na ulici, nezamykáme je,“ dodává. Nejvíce her je v okolí centra Prahy, kde jsou klasická sklepení blízko únikovým východům.



Polské úřady po páteční tragédii zavřely 13 areálů provozujících únikové hry. Zkontrolováno jich bylo zatím asi 180 z přibližně 1100 v zemi. Premiér Mateusz Morawiecki prohlásil, že budou uzavřeny všechny podniky s únikovými hrami, které nesplní bezpečnostní předpisy.