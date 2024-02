Expert: Ruské jaderné dokumenty jsou z doby reforem, armáda se bála oslabení

Může být „únik“ dokumentů jen strategickou hrou ze strany Ruska?

Teoreticky ano, ale je to dost nepravděpodobné. Už jen z toho důvodu, že dokumenty jsou několik let staré a od té doby proběhlo několik aktualizací. Každopádně pořád mají svou relevanci, protože nám minimálně ukazují, jaký je způsob myšlení ruských stratégů.

Jaké aktualizace na dokumentech proběhly?

V roce 2020 Ruská federace vydala nový dokument, ve kterém popisuje pět scénářů, za kterých by použilo své jaderné síly. Jeden z těch scénářů samozřejmě je masivní vojenský útok na území Ruska. Zajímavostí je, že dokument z roku 2020 je první veřejně dostupný dokument Ruské federace.

Zmínil bych však, že zajímavým elementem jsou roky vydání strategických dokumentů (2008-2014), protože v té době ruská armáda procházela významnou reformou. Možná to je i důvod, proč ruští vojenští stratégové uvažovali o tom, že by v té době mohly být ruské síly oslabeny, a proto uvažovali o větším zapojení jaderných zbraní.

Kdyby se vlády v Rusku ujmul někdo jiný, například exprezident Medveděv, bylo by možné, že by se zvýšila hrozba jaderného útoku?

Jestli se více bát nukleárně vyzbrojeného Putina nebo někoho jiného, na to nedokážu odpovědět. Já osobně bych se více bál, kdyby se moci v Rusku ujmul Jevgenij Prigožin, který sám disponoval jadernými zbraněmi. S nadsázkou řečeno, tento problém se už v mezičase vyřešil.

Rusko se teď snaží vyvolávat u západních politiků obavy z eskalace konfliktu. Jeho cíl je, aby nebylo západními elitami zahnáno do bezvýchodné situace, ve které by bylo nucené použít jaderné zbraně. Pokud by tak učinilo, hlavním důvodem by bylo zastrašit světovou veřejnost, že Rusku už spadly všechny zábrany.

Jak moc podobné doktríny bývají pro státy závazné?

Porovnávat závaznost doktríny se může až v té situaci, kdy je možné vidět, jak armáda bojuje. Do té doby neví nikdo z nás.

Jaký stát má podobné doktríny jako je ta ruská?

Některé státy mají doktríny veřejné, jako je například USA. Většinou se ale jedná o zkrácené verze, které demonstrují, za jakých podmínek a okolností použije stát své jaderné zbraně. Existují však i utajované verze těchto dokumentů, mezi ně se pravděpodobně řadí i ty ruské, které momentálně unikly. V těchto utajovaných dokumentech jsou konkrétní a detailní rozbory vojenského charakteru, které primárně cílí na jiné státy disponující také nukleárními zbraněmi.

Jeden z příkladů je Čína. Je ale zřejmé, že jaderné zbraně v případě útoku nepoužije jako první. Použila by je až v momentě, když by byla napadena jadernou zbraní z jiného státu. Nedokážu si však představit situaci, když by byla Čína existenciálně ohrožena, tak by si její představitelé řekli, že jaderné zbraně nepoužijí, jelikož jimi zatím nebyla Čína napadena.

Jak je to s případným nasazením atomových zbraní ze strany NATO?

Severoatlantické aliance své vlastní nukleární zbraně nevlastní. V rámci NATO jimi disponuje Velká Británie, Francie a Spojené státy americké, které vytváří takzvaný americký nukleární deštník, jenž platí pro všechny členy NATO. Znamená to tedy, že kdyby někdo vyhrožoval České republice použitím jaderné zbraně, tak by americký nukleární deštník měl fungovat jako automatická odpověď na jakoukoliv jadernou agresi.

Už dříve jste zmínil, že by Ruská federace nasadila atomové bomby v případě invaze na jejich území. Z jiných zdrojů vyplývá, že by zaútočila i v případě při zničení ponorek, které jsou schopné nést balistické rakety. Je něco takového vůbec v současné válce na Ukrajině reálné?

Ukrajinci teď mají dost problémů s vlastní obranou, takže nepředpokládám žádné riziko toho, že by Ukrajinci hromadně zaútočili na ruské území. I zničení ponorek je velmi nepravděpodobné. Ukrajinci nemají ani možnost, jak ponorky zničit, jelikož se všechny pohybují mimo Černé moře.

Když Vladimir Putin anektoval ukrajinská území, tak se spekulovalo o tom, zdali si tím neotevřel cestu k potenciálnímu použití jaderných zbraní. On sám několikrát zmiňoval, že pokud bude pokračovat ukrajinská protiofenzíva, tak jaderné zbraně použije. Zatím k naplnění ruských hrozeb nedochází.