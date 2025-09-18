Unikátní podívaná. Nad Karlovým mostem proletí stíhačky s kouřovými efekty

Autor:
  8:42
Nad centrem Prahy a Karlovým mostem proletí formace dvou stíhaček JAS-39 Gripen a deseti proudových strojů legendární britské akrobatické skupiny Red Arrows. Unikátní podívaná má začít v 15 hodin. Poletí v nízké výšce asi 300 metrů nad Vltavou i s barevnými kouřovými efekty.
Legendární britští Red Arrows na Dnu NATO v Ostravě v roce 2006. První...

Legendární britští Red Arrows na Dnu NATO v Ostravě v roce 2006. První aerobatická skupina v historii akce | foto: Lubomír Světnička, natoaktual.cz

Britská akrobatická skupina Red Arrows
Přelet Red Arrows po skončení skotské korunovace krále Karla III. (Edinburgh,...
Legendární britští Red Arrows na Dnu NATO v Ostravě v roce 2006. První...
Legendární britští Red Arrows na Dnu NATO v Ostravě v roce 2006. První...
14 fotografií

Akrobatická skupina britského Královského letectva (RAF) míří na víkendové Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, kde bude po oba dny vystupovat.

Desítka proudových strojů BAE Hawk T1 v charakteristické červené barvě chce průletem nad Prahou uctít nejen české vzdušné síly, ale připomenout také 80. výročí konce druhé světové války.

„Přelet nad Prahou je naprostou raritou, průlet nad Karlovým mostem pak představuje zcela unikátní událost,“ zve Pražany na nevšední podívanou koordinátor průletu Jan Tvrdík z velitelství vzdušných sil.

Úřad městské části Prahy 5 na Facebooku upozornil lidi, aby je plánovaná akce nepřekvapila. „Letadla se budou pohybovat ve výšce 300 metrů nad zemí, hluk bude krátkodobý. Prosíme, nepanikařte – jde o plánovanou akci Armády ČR,“ uvedl.

Legendární britští Red Arrows na Dnu NATO v Ostravě v roce 2006. První aerobatická skupina v historii akce
Britská akrobatická skupina Red Arrows
Přelet Red Arrows po skončení skotské korunovace krále Karla III. (Edinburgh, 5. července 2023)
Legendární britští Red Arrows na Dnu NATO v Ostravě v roce 2006. První aerobatická skupina v historii akce
14 fotografií

Po průletu nad Vltavou se formace odkloní směr Kbely a bude pokračovat na letiště Leoše Janáčka do Mošnova u Ostravy. Pořadatelé uvádějí, že program se může měnit v závislosti na počasí, vytíženosti vzdušného prostoru nad Prahou i průchodnosti leteckých tratí.

Naposledy měli Pražané možnost vidět průlet domácích a aliančních strojů loni v březnu u příležitosti 25. výročí vstupu České republiky do NATO.

Skupina Red Arrows vznikla již v roce 1964 a vystupuje s devíti letouny s charakteristickým zbarvením. Patří mezi nejslavnější a proslulost si získala svými naprosto precizními a těsnými letovými formacemi, jež při vystoupeních předvádí. Všichni její piloti mají za sebou četné zkušenosti z bojového nasazení na nadzvukových strojích jako je Eurofighter Typhoon.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih

Nejčtenější

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti

Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. O dopadení vraha již předtím informoval prezident Donald Trump....

Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu

Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl ve středu postřelen při vystoupení na univerzitě v Utahu, zemřel, oznámil prezident Donald Trump na sociální síti. Jednalo se o vlivného...

Jeden z nejlepších studentů v zemi. Kdo je Tyler Robinson, podezřelý z Kirkovy vraždy

Američtí vyšetřovatelé zadrželi Tylera Robinsona, 22letého muže z Utahu. Je podezřelý z vraždy konzervativního aktivisty a podporovatele amerického prezidenta Donalda Trumpa – Charlieho Kirka....

Ubodání prodavaček v Hradci míří k soudu, obviněný mladík byl při útoku příčetný

Kriminalisté po sedmi měsících uzavřeli případ dvojnásobné vraždy prodavaček v královéhradeckém obchodě Action z února letošního roku. Spis s návrhem na obžalobu mladistvého, který byl podle závěru...

18. září 2025  8:50,  aktualizováno  9:29

Voličský průkaz 2025: jak ho získat, kdy a kde žádat a kde ho vyzvednout

Voličský průkaz umožňuje voliči hlasovat mimo okrsek, kde má trvalé bydliště. Je jednotný pro všechny druhy voleb s výjimkou voleb do zastupitelstev obcí, pro které se nevydává. Kde o takový průkaz...

18. září 2025  9:14

Pytle pro padlé, animace, sliby. Podívejte se na televizní spoty politických stran

Naprostá většina politických stran a uskupení, které kandidují v letošních volbách do Poslanecké sněmovny, zveřejnila své předvolební televizní spoty. Od středy je mohou diváci vidět na obrazovkách...

18. září 2025  9:01

Unikátní podívaná. Nad Karlovým mostem proletí stíhačky s kouřovými efekty

Nad centrem Prahy a Karlovým mostem proletí formace dvou stíhaček JAS-39 Gripen a deseti proudových strojů legendární britské akrobatické skupiny Red Arrows. Unikátní podívaná má začít v 15 hodin....

18. září 2025  8:42

V Malešicích se srazil autobus a tři auta, v nemocnici skončili čtyři zranění

Autobus a tři osobní automobily se ve středu večer srazily v Sazečské ulici v pražských Malešicích. Jednoho člověka z osobního vozidla museli vyprostit hasiči, záchranka převezla do nemocnice čtyři...

18. září 2025  6:33,  aktualizováno  8:38

RECENZE: Já hledám štěstí. Olmerka z Jarchovského pera připomíná Pelíšky

Renomovaný scenárista Petr Jarchovský (Pelíšky, Musíme si pomáhat, Pupendo) přepsal do knižní podoby svou třídílnou rozhlasovou hru Olmerka, sledující výsek života jedinečné jazzové zpěvačky Evy...

18. září 2025

Babí léto dorazí o víkendu v plné síle, teploty budou atakovat tropickou třicítku

Počasí v Česku bude ke konci tohoto týdne slunečné a teplé, meteorologové očekávají babí léto s teplotami atakujícími tropickou třicítku. Situace nastane typicky pro toto období - tlaková výše se...

18. září 2025  7:44

Rodina po povodních žije už rok ve zdravotním středisku, teď jí svitla naděje

Na loňskou druhou zářijovou sobotu si Marie Kolářová ze Zátora na Krnovsku vzpomene při každém větším dešti. Před velkou vodou se tehdy jí a její rodině podařilo zachránit jen vlastní životy a...

18. září 2025  7:11

Spolky kritizují Trumpa za zneužití Kirkovy smrti, televize přerušila show kvůli zmínce

Více než 120 amerických liberálních a levicových organizací kritizuje prezidenta Donalda Trumpa, že zneužívá politického násilí k omezení jejich činnosti. Prezident a jeho administrativa viní...

18. září 2025  7:10

Trump zařadí hnutí Antifa na seznam teroristických organizací

Americký prezident Donald Trump zařadí krajně levicové hnutí Antifa na seznam teroristických organizací. Informoval o tom na své sociální síti Truth Social.

18. září 2025  6:38

Při přestřelce v USA zemřeli tři policisté, další dva jsou zranění

Při přestřelce v Pensylvánii zahynuli ve středu tři policisté, další dva utrpěli zranění. Policie na tiskové konferenci uvedla, že útočníka zastřelila. Na místě vyšetřovala případ domácího násilí.

18. září 2025  6:21

Opravy škol se protáhly. Děti se učí v hospodě i hasičárně, ředitel hlásí z kotelny

Premium

Zpožděné opravy nebo chybějící kolaudace školních budov komplikují na řadě míst v Česku začátek výuky. Někde měly děti prázdniny delší i o dva týdny, jinde místo do tříd docházejí do hasičárny, na...

18. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.