Tichý zabiják je obzvlášť nebezpečný pro seniory, varují lékaři

Pro seniory jsou nejen plyn, ale také požáry či náhlé zdravotní komplikace mnohem větším nebezpečím než pro lidi v produktivním věku. S věkem totiž slábnou smysly a zpomalují se reakce, což je nakonec může stát i život.

„Například vznikající požár na sebe často upozorní především pachem. Čich však s věkem pomalu mizí. Navíc plíce seniorů jsou méně odolné vůči infekci i chemickým látkám,“ upozornila profesorka Hana Matějovská Kubešová, která působí jako přednostka Kliniky interny, geriatrie a praktického lékařství FN Brno.

Podle statistik hasičů dochází v domácnostem každoročně k tisícům požárů a škody, které způsobí, dosahují stovek milionů korun. Při domácích požárech také každoročně zemře několik desítek lidí. Právě kvůli hořícímu ohni se nejčastěji lidé otráví oxidem uhelnatým.

Proti tomu se snaží hasiči bojovat distribucí požárních hlásičů a detektorů kouře. Například v Moravskoslezském kraji rozdali seniorům 7 100 přístrojů. Vedení kraje poznamenalo, že tamní populace stárne a seniorů přibývá. „Zatímco v roce 2007 jsme tu měli 176 000 lidí starších 60 let, dnes je to 242 000 obyvatel. Mladí se stěhují za prací do Prahy a senioři zde často zůstávají sami,“ uvedl náměstek hejtmana Jiří Navrátil.

IN.F.O obálky pomáhají zachraňovat životy

Pomoc seniorům nabízí také iniciativa SeniorPoint, která zdarma poskytuje starším občanům bezplatné právní poradenství. Organizuje také různé besedy nebo kurzy a má již 39 poboček po celé republice. SeniorPointy navštíví ročně přes dva tisíce lidí.



V Moravskoslezském kraji také například pomáhali s distribucí požárních hlásičů. Kromě toho vytvořili takzvané IN.F.O obálky. Zkratka znamená Informace jako forma ochrany. Obsahuje důležité informace, které jsou pak snadno dostupné pro záchranáře v případě nouze.

„Plastová obálka obsahuje jednoduchý formulář, kam člověk vypíše informace o tom, s čím se léčí, jaké má alergie a které léčivé přípravky pravidelně bere,“ uvedl Jakub Carda, ředitel ředitel organizace Společně o.p.s., která je provozovatelem Senior Pointů.

Na přítomnost obálky zdravotníky upozorňuje samolepka viditelná pomocí UV světla i v místnosti plné plynu. Samotná obálka se pak dává do lednice. „Jde o spotřebič, který má doma většina domácností a odolá i případnému požáru. Zatím jsme rozdali 61 000 obálek, které by měly sloužit nejen seniorům, ale i zdravotně postiženým lidem a všem, kteří žijí sami,“ vysvětlil Navrátil.