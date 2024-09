Povodně poškozují i plynovody a přípojky. Lidé hlásí mnohem víc úniků

Opustit místo úniku, nevracet se do něj, přivolat odborníky – tedy hasiče a plynaře – a vyčkat na jejich příjezd. To jsou doporučení, jak reagovat, narazíte-li na únik plynu.

„Pokud člověk eviduje únik nebo poškozené plynárenské zařízení, může zavolat na pohotovostní linku 1239. Jakmile se někde úniky objeví, odstraňujeme je velmi rychle,“ říká Tomáš Pernis, mluvčí společnosti GasNet, největšího českého distributora plynu.

„Nicméně v současnosti, při velkém množství incidentů, přijde například k jedné vytržené plynovodní přípojce dvacet hlášení včetně hasičů, policie. Je to dobře, jen proto prosíme o trpělivost,“ dodal.

Firma E.ON, která zajišťuje rozvody v jižních Čechách, únik plynu v souvislosti s povodněmi zatím řešit nemusela. „Základním krokem je volat 1239. Poté okamžitě vyjíždí montér, aby zastavil hlavní uzávěr plynu, případně prověřil další možnosti,“ potvrzuje mluvčí E.ON Roman Šperňák.

Na stejné číslo mohou volat i lidé, kterým plyn nejde. Někteří lidé v obcích s poškozeným potrubím uváděli, že plyn vypnout nelze. „Volal jsem odborníkovi přes plyn. Vypnout se to nesmí v celé obci, vůbec. Do trubek by se dostala voda a už by to nikdo nedostal ven. Zničil by se rozvod plynu,“ řekl fotoreportérovi MF DNES v neděli obyvatel Mikulovic na Jesenicku.

S podobnými poruchami nicméně distribuční soustava počítá. „Síť je i na takovéto věci připravená. I kdyby do ní voda natekla, jsou technologické postupy, jak vodu z potrubí dostat. Lze ji například odčerpávat z nejnižších míst, protože soustava je vyspádovaná. Když voda zaplaví plynovod, neznamená to, že už by nikdy plyn netekl,“ ubezpečil mluvčí GasNetu.

Lidé mohou k úniku plynu zavolat i hasiče, kteří se s plynaři spojí. „Do zemního plynu se přidává typický zápach, který jde víc cítit. Nejčastěji se jedná o sloučeniny síry. Dávají je tam právě proto, aby únik lidé poznali,“ přiblížil mluvčí hasičů Martin Kavka. Podle něj je důležité místo úniku opustit, nevracet se do něj a vyčkat příjezdu expertů.