Dělejme předpisy víc pro potřeby lidí a aby jim bylo rozumět, probrali se v Bruselu

Autor:
  16:15
Unijní právní předpisy by měly být srozumitelnější, jednodušší, účinněji vymáhané, založené na pevných důkazech a lépe odpovídat potřebám občanů i podniků. Vyplývá to z plánu na modernizaci tvorby právních předpisů v EU, který dnes zveřejnila Evropská komise.
Fotogalerie3

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a šéf Evropské rady António Costa po summitu EU v Bruselu. (20. března 2026)

Unijní exekutiva se chce zaměřit i na takzvaný gold-plating, tedy praxi, kdy jednotlivé členské státy nadměrně zpřísňují unijní předpisy a zavádějí mnohem tvrdší pravidla, než navrhuje Brusel.

„Evropa potřebuje jasnou a ucelenou legislativu, která plně reaguje na potřeby našich občanů a podniků,“ uvedla předsedkyně EK Ursula von der Leyenová. Dnes zveřejněný plán má podle ní zefektivnit tvorbu právních předpisů v EU a učinit ji mnohem transparentnější. „Budeme uplatňovat princip jednoduchosti už od návrhu a i nadále zajistíme, aby každé pravidlo bylo podloženo pádnými důkazy,“ dodala.

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Komise se chce ale zaměřit i na omezení takzvaného gold-platingu, tedy nadměrného rozšiřování pravidel při jejich přejímání do národní legislativy a rovněž „zpřehlednit soubor stávajících právních předpisů“. „To je zásadní příspěvek k posílení naší konkurenceschopnosti,“ doplnila von der Leyenová.

Komise se zaměří na pět oblastí. První se týká jednoduchosti již při návrhu a komise by chtěla tento princip začlenit do každého návrhu nové legislativy a zajistit jasnost ohledně toho, kdo má jednat, jak pravidla dodržovat a jaké jsou důsledky jejich porušení. Unijní exekutiva chce rovněž vylepšit zásady, kterými se řídí při přípravě nových iniciativ. Chce se zaměřit na transparentnost, zapojení zainteresovaných stran a větší efektivitu.

Plán na přezbrojení Evropy. Brusel chce rozvolnit pravidla, jde o biliony korun

„Unie bude i nadále prosazovat ambiciózní politiky, ale zároveň musí dát do pořádku rozsáhlý soubor stávajících právních předpisů,“ stojí v prohlášení komise. Je třeba odstranit nesrovnalosti, překrývání a příliš složitá ustanovení. Komise se chce dále zaměřit na rychlejší a důslednější vymáhání unijních pravidel.

„Dnešní strategie signalizuje odhodlání EU nadále zvyšovat kvalitu tvorby právních předpisů v Evropě. Zastaralé, nadměrné nebo překrývající se zákony musí být odhaleny a upraveny,“ řekl eurokomisař Valdis Dombrovskis, který má ve svém portfoliu právě zjednodušení pravidel EU. „Vyzýváme Evropský parlament a Radu EU, aby se k nám v tomto zásadním úsilí připojily. EU existuje proto, aby přinášela výsledky pro své občany a podniky, nikoli aby vytvářela byrokracii,“ dodal.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Na pohlaví mě testovali, říká Fibingerová. Promluvila o genderu i dopingu

Nejčtenější

Děsivá fotka sloní nohy v Černobylu. Sověti do smrtící hmoty stříleli kalašnikovem

Artur Kornějev u Sloní nohy v Černobylu. Unikátní snímky z následků havárie a...

Muž v bílém ochranném obleku, změť světelných čar a podivný houbovitý útvar rašící ze země. Snímek pořízený v útrobách černobylské elektrárny zůstává znepokojivým mementem největší jaderné havárie v...

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...

Lukašenko má novou milenku. Vyhlédl si ji na soutěžích krásy, dělí je padesát let

Běloruská modelka a údajná milenka tamního prezidenta Alexandra Lukašenka Alija...

Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko si našel novou přítelkyni. Dvaadvacetiletá modelka Alija Korotká prošla několika soutěžemi včetně Miss Minsk, Miss Bělorusko i ruské Miss BRICS a nyní se často...

Na oslavu 95 let Bohdalové dorazil Depardieu. Popřáli jí Šíp, Donutil i Polívka

Jiřina Bohdalová zahájila svou oslavu v Divadle Hybernia. (26. dubna 2026)

I když Jiřina Bohdalová oslaví narozeniny až 3. května, jediná veřejná oslava se konala v neděli v divadle Hybernia. V rámci narozeninového vysílání pořadu Tobogan Českého rozhlasu jí kromě...

Jakou část ČR nejvíce zasáhla radioaktivita z Černobylu? Meteorologové ukázali mapu

Elektrárna Černobyl po havárii v roce 1986

Svět si v neděli připomněl 40 let od nejhorší jaderné katastrofy ve své historii, výbuch v elektrárně v Černobylu. Radioaktivní mrak zasáhl jak Ukrajinu a Bělorusko, tak i velkou část Evropy. Kde...

Počkejme na Trumpův konec. NATO nechce pořádat třaskavé summity tak často

Generální tajemník NATO Mark Rutte a americký prezident Donald Trump v Davosu...

Severoatlantická aliance zvažuje, že bude od nynějška pořádat méně summitů. Minimálně do doby, než z Bílého domu odejde Donald Trump. Činitelé NATO se tak snaží do budoucna vyvarovat napětí, jaké...

Na Benešovsku vykolejil osobní vlak, strojvedoucího oslnilo slunce

Vykolejený vlak na Benešovsku komplikoval dopravu. (28. dubna 2026)

V Červeném Újezdu u Votic na Benešovsku v úterý ráno vykolejil osobní vlak, což zastavilo provoz na koridoru Olbramovice – Chotoviny. Krátce před desátou hodinou se nicméně podařilo provoz alespoň...

28. dubna 2026  7:46,  aktualizováno  16:02

Přijímáte ruské kradené obilí, to je zločin, kritizuje Zelenskyj Izrael

Večeře před neformálním summitem EU na Kypru se zúčastnil i ukrajinský...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý zkritizoval Izrael za přijímání ruských lodí s obilím z okupovaných částí Ukrajiny. Zdůraznil, že nákup kradeného zboží je v každé normální zemi...

28. dubna 2026  13:52,  aktualizováno  16:02

Podpůrný fond chce od Agrofertu zpátky miliony. Kvůli střetu zájmů, zdůvodnil

Sídlo společnosti Agrofert na pražském Chodovci.

Podpůrný a garanční lesnický a rolnický fond (PGRLF) bude kvůli střetu zájmů někdejšího majitele a současného premiéra Andreje Babiše (ANO) vymáhat po nižších desítkách firmách z holdingu Agrofert...

28. dubna 2026  15:53

Happy end? Timmyho naložili na člun, vezou ho do Severního moře

Dobrovolníci na severu Německa naložili keporkaka Timmyho, uvázlého od března...

Velrybu uvázlou od března na mělčině na severu Německa se v úterý dobrovolníkům podařilo dostat do nákladního člunu, který by ji měl převézt do Severního moře. Bylo to vidět na záběrech z kamer,...

28. dubna 2026  15:48

VIDEO: Kamion zůstal na přejezdu mezi závorami, projíždějící vlak ho těsně minul

Železniční přejezd na frekventované Dašické ulici v Pardubicích patří na...

Správa železnic (SŽ) zveřejnila video kritické situace chorvatského kamionu, který v neděli vjel na železniční přejezd v Pardubicích v okamžiku, kdy už svítila výstražná světla. Zastavil až ve...

28. dubna 2026  15:45

Hegseth vzal Kida Rocka na let vrtulníkem, už ho poctili i přeletem nad jeho domem

Americký ministr obrany Pete Hegseth a hudebník Kid Rock se proletěli...

Americký ministr obrany Pete Hegseth a hudebník Kid Rock se v pondělí proletěli vojenskými vrtulníky AH-64 Apache spolu s armádními piloty. Šéf Pentagonu to oznámil s tím, že Kid Rock je vlastenec a...

28. dubna 2026  15:28

Trump to zinscenoval, tvrdí levice i MAGA. Po útoku se šíří konspirační teorie

Premium
Agenti Tajné služby zasahují proti střelci během večeře korespondentů Bílého...

Pokus o atentát na amerického prezidenta Donalda Trumpa ve Washingtonu na galavečeři s korespondenty Bílého domu vyvolal řadu konspiračních teorií. Spekuluje se, že Trump celou událost zinscenoval,...

28. dubna 2026  15:25

Policie provedla razii ve firmě Unicorn, sebrala telefony i počítače

V některých pražských provozovnách společnosti Unicorn dnes zasahovala policie....

Do některých pražských provozoven společnosti Unicorn v úterý dorazila policie. Podle firmy šlo pouze o rutinní záležitost vyšetřování, která neovlivňuje její chod. Podle serveru Seznam Zprávy však...

28. dubna 2026  15:23

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Je to serval na útěku? Strážníci sledovali šelmu u Brandýsa, pak zmizela v poli s řepkou

Serval utekl ze soukromého chovu u Svémyslic, po šelmě pátrají policie i...

Brandýští strážníci zaznamenali v pondělí večer neobvyklý případ na okraji pole mezi Dřevčicemi a Brandýsem nad Labem. Hlídka si při běžné činnosti všimla odstaveného vozidla, jehož řidič upozornil...

28. dubna 2026  15:12

Anděl, který dostal od života naloženo. S Potměšilem se rozloučil plný Týnský chrám

Poslední rozloučení s hercem Janem Potměšilem v Týnském chrámu. (28. dubna 2026)

V Chrámu Matky Boží před Týnem se rodina a veřejnost rozloučila se zesnulým hercem Janem Potměšilem. Mezi přítomnými byli Eva Holubová, Jan Hřebejk, Patrik Hartl či Aňa Geislerová. Vzpomínali na něj...

28. dubna 2026  10:32,  aktualizováno  15:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.