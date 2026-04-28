Dělejme předpisy víc pro potřeby lidí a aby jim bylo rozumět, probrali se v Bruselu

Unijní exekutiva se chce zaměřit i na takzvaný gold-plating, tedy praxi, kdy jednotlivé členské státy nadměrně zpřísňují unijní předpisy a zavádějí mnohem tvrdší pravidla, než navrhuje Brusel.
„Evropa potřebuje jasnou a ucelenou legislativu, která plně reaguje na potřeby našich občanů a podniků,“ uvedla předsedkyně EK Ursula von der Leyenová. Dnes zveřejněný plán má podle ní zefektivnit tvorbu právních předpisů v EU a učinit ji mnohem transparentnější. „Budeme uplatňovat princip jednoduchosti už od návrhu a i nadále zajistíme, aby každé pravidlo bylo podloženo pádnými důkazy,“ dodala.
Komise se chce ale zaměřit i na omezení takzvaného gold-platingu, tedy nadměrného rozšiřování pravidel při jejich přejímání do národní legislativy a rovněž „zpřehlednit soubor stávajících právních předpisů“. „To je zásadní příspěvek k posílení naší konkurenceschopnosti,“ doplnila von der Leyenová.
Komise se zaměří na pět oblastí. První se týká jednoduchosti již při návrhu a komise by chtěla tento princip začlenit do každého návrhu nové legislativy a zajistit jasnost ohledně toho, kdo má jednat, jak pravidla dodržovat a jaké jsou důsledky jejich porušení. Unijní exekutiva chce rovněž vylepšit zásady, kterými se řídí při přípravě nových iniciativ. Chce se zaměřit na transparentnost, zapojení zainteresovaných stran a větší efektivitu.
„Unie bude i nadále prosazovat ambiciózní politiky, ale zároveň musí dát do pořádku rozsáhlý soubor stávajících právních předpisů,“ stojí v prohlášení komise. Je třeba odstranit nesrovnalosti, překrývání a příliš složitá ustanovení. Komise se chce dále zaměřit na rychlejší a důslednější vymáhání unijních pravidel.
„Dnešní strategie signalizuje odhodlání EU nadále zvyšovat kvalitu tvorby právních předpisů v Evropě. Zastaralé, nadměrné nebo překrývající se zákony musí být odhaleny a upraveny,“ řekl eurokomisař Valdis Dombrovskis, který má ve svém portfoliu právě zjednodušení pravidel EU. „Vyzýváme Evropský parlament a Radu EU, aby se k nám v tomto zásadním úsilí připojily. EU existuje proto, aby přinášela výsledky pro své občany a podniky, nikoli aby vytvářela byrokracii,“ dodal.