Proti plánu na vymáhání takzvaných regresů bez předchozího kárného postihu se na síti X vymezil i nový šéf Soudcovské unie Tomáš Rychlý.
Tejc v pátek poslal do připomínkového řízení novelu, jež usnadňuje vymáhání škod, které stát vyplácí na základě porušení povinností soudců a státních zástupců. Ministr v rozhovoru vyloučil, že by navrhovaná změna mohla vést k postihování za právní názor. Unie státních zástupců však tento postoj nesdílí. Tejcův návrh je podle ní způsobilý ohrozit nezávislý výkon funkce státních zástupců, stejně jako ministrův dříve avizovaný záměr vytvořit inspekci pro vyšetřování jejich trestné činnosti.
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„Návrh na změnu regresů vůbec nezohledňuje reálný stav, kdy ministerstvo nahrazuje i škodu způsobenou takzvaným nezákonným trestním stíháním i ve věcech, v nichž ani státní zástupce ani soudce nepochybil,“ upozornila unie. Fakticky se tak děje například u trestních řízení, která skončila pravomocným osvobozujícím verdiktem.
„Ministerstvo nepředložilo aktuální výše náhrad zaviněných a nezaviněných soudci či státními zástupci. Nelze vycházet z předpokladu, že v dnešní době není odpovědnost státních zástupců vůbec vyvozována,“ pokračovala unie. Dodala, že je připravená o případných změnách odpovědnosti jednat. Zdůraznila ale, že rozhodování státních zástupců musí stát mimo jakékoli vlivy.
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Prezident Soudcovské unie Tomáš Rychlý míní, že na soudce se toho v posledních dnech valí hodně. „Změna justiční mapy, návrh regresů bez předchozího kárného postihu, úvahy o omezení přístupu do soudních spisů. Jako by převládala nedůvěra k soudcům a přesvědčení, že je třeba především více kontroly, omezení a sankcí. Přitom právě tento týden ministr spravedlnosti představil výsledky, podle nichž patří česká justice k nejvýkonnějším v Evropě. Není to paradox?“ napsal na X.
Rychlý zmínil, že soudci se nebrání odpovědnosti ani rozumným reformám. „Ale dobré fungování justice stojí také na důvěře v ty, kdo ji vykonávají,“ uzavřel. Republiková rada Soudcovské unie bude o těchto otázkách jednat ve čtvrtek a závěry chce představit na tiskové konferenci.