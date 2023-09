Český UNICEF vybral desítky milionů na Ukrajinu, ředitelka apeluje na pomoc v ČR

„Prostřednictvím naší české pobočky jsme vybrali 25 milionů korun a díky maximálnímu využití lokálních dobrovolníků pracujících přímo na Ukrajině víme, že peníze neskončí ve špatných rukách. Spojili jsme se třeba i s ukrajinskými skauty,“ prohlásila v rozhovoru Gomba.

Gomba moderátorce také prozradila, že válečný konflikt na Ukrajině je pro organizaci UNICEF relativně klasický válečný konflikt, avšak nebezpečí pro zaměstnance UNICEF, kteří tam působí je velmi značné. Přesto Gomba podotkla, že takovéhle nebezpečí hrozí humanitárním pracovníkům již dlouhodobě.

„Již takových deset, 15 let opravdu vidíme v různých ozbrojených konfliktech, po světě, například v Sýrii nebo v Jemenu, že humanitární pracovníci se stávají čím dál tím více terčem promyšlených útoků,“ řekla Gomba a dodala, že každým rokem přijde o život více než desítka pracovníků.

„Co se týká třeba plánování pomoci, tak to je nesmírně složité, protože musíme myslet i na tyto scénáře a jsme nuceni vést psychologické války, protože tím, že zabijete lékaře, nebo zabijete humanitárního pracovníka, tak vlastně dáváte najevo, že se nezastavíte před ničím,“ vysvětluje.

Řešení válečných konfliktů na poli OSN považuje sice Gomba za maximálně demokratické, ale také prakticky nefunkční.

„Existují třeba mezinárodní válečné tribunály a podobně, nicméně vždycky jde vlastně o dohodu mnoha zemí, takže třeba OSN je takovým velkým parlamentem, kde každý má stejné právo. To je sice maximálně demokratický systém, který ale v některých oblastech nefunguje tak dobře. Myslím si, že i proto je důležitá reforma OSN, která právě nyní probíhá,“ dodává.

Stavba škol na Ukrajině a pomoc v ČR

UNICEF se na Ukrajině podle Gomby stará hlavně o to aby děti mohli mít dostatek prostředků k přežití jako je pitná voda, přičemž zprovozňování dodávek vody označila za jednu z nejčastějších aktivit. Po splnění těchto potřeb přichází na řadu školní docházka, kterou se UNICEF snaží udržet jako co nejvíce pravidelnou.

„Asi tři miliony dětí na Ukrajině přišli o možnost chodit do školy a ono nejde jenom o to. Tím, že chodí do školy a že mají pravidelný denní režim, mají také i formu psychosociální podpory. Mají kamarády, mají s někým možnost mluvit, takže pro nás zachovat školní docházku je ta nejdůležitější věc. Školy například opravujeme, máme také mobilní školy či třeba i školní stany, které dodáváme tam, kde se to hodí,“ objasňuje Gomba.

Gomba v rozhovoru také ubezpečila, že Česká republika je stále jednou z nejbezpečnějších zemí na světě, obzvláště pro děti. Přiznala ale také, že nutnost pomáhat dětem přímo v ČR od minulého roku narostla, důvodem mají být uprchlíci z Ukrajiny.

„UNICEF u nás v České republice opravdu slouží především jako organizace, která získává prostředky na pomoc v zahraničí. Tento trend trval až do konce, minulého roku, nyní, zde ale máme kolegy, kteří pomáhají přímo v České republice, řeší především situace s dětmi a uprchlíky z Ukrajiny,“ dodala.

Dětský fond OSN (UNICEF) pracuje ve 193 zemích světa, kde dětem zajišťuje zdravotní péči, výživu, pitnou vodu a hygienu, základní vzdělání pro všechny chlapce i dívky a ochranu před násilím a zneužíváním. UNICEF je jediná organizace OSN, jejíž činnost je financována výhradně z dobrovolných příspěvků. Na programy pomoci dětem jde podle tiskové zprávy 90,3 procent všech získaných prostředků.