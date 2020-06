Justice „kryla“ únos dítěte do Čech. Ústavní soud se zastal britského otce

Britovi, kterému v roce 2013 odvezla jeho partnerka společného syna do Čech, dal Ústavní soud novou šanci na bližší kontakt s chlapcem. Rodina nejprve žila společně ve Velké Británii. Pak matka odjela na několikadenní pobyt do Česka, ale už se nevrátila. Otec se se svým synem od té doby vídá jen sporadicky a marně se domáhá návratu syna do Velké Británie.