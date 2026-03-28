Policie dopadla čtvrtého podezřelého z útoku v Pardubicích, je ve vazbě

Autor: ,
  15:48
Okresní soud v Pardubicích v sobotu odpoledne rozhodl o další vazbě v případu úmyslného zapálení haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích. Policie už v úterý oznámila, že zadržela tři podezřelé, dva v Česku, kteří už jsou ve vazbě, a jednoho na Slovensku.
foto: Martin Veselý, MAFRA

„Kriminalisté z Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě dopadli a následně soud poslal do vazby čtvrtou osobu, která je další podezřelou z účasti na teroristickém útoku v Pardubicích. Jedná se o osobu české státní příslušnosti. Pátrání po zbývajících aktérech nadále pokračuje. I v tomto případě soudce vyhověl návrhu státního zástupce v plném rozsahu, neboť shledal důvody vazby útěkové, koluzní i předstihové,“ uvedli policisté na síti X.

Pardubický soud už v úterý večer poslal do vazby muže a ženu zadržené v ČR. Soudce Karel Gobernac, který o vazbě rozhodoval, novinářům řekl, že obviněný mladík je cizí státní příslušník, dívka je české národnosti. Jeden z obviněných podal proti rozhodnutí o vazbě stížnost, druhý si ponechal lhůtu pro její podání.

Akce se účastnilo devět lidí

Deník Referendum v sobotu s odkazem na advokáta jednoho z obviněných Pavla Čižinského uvedl, že z návrhu na vzetí obviněných do vazby vyplývá, že státní zastupitelství má proti každému z obou zadržených dva nepřímé důkazy, tedy žádné přímé. Deník také píše, že oba svou účast na akci popírají a tvrdí, že pro danou dobu mají alibi. V návrhu na vzetí obviněných do vazby se uvádí, že podle kamerových záznamů měla akci spáchat devítičlenná skupina, v níž byly nejméně dvě ženy, napsal Deníku Referendum.

Z vyjádření českého policejního prezidia vyplynulo, že žena zadržená na Slovensku je americkou občankou. Bratislavský soud poslal v pondělí ženu do předběžné vazby. Proti rozhodnutí podala stížnost, o které bude rozhodovat slovenský nejvyšší soud.

Žena zadržená na Slovensku kvůli útoku v Pardubicích je Američanka

Mluvčí policejního prezidia David Schön v týdnu uvedl, že policie pátrá ještě po několika dalších osobách, na dopadení spolupracuje i s kolegy v zahraničí. Počet podezřelých neupřesnil.

Požár vypukl v pardubickém průmyslovém areálu v pátek 20. března ráno. Zničil halu a vážně poškodil vedlejší administrativní budovu firmy LPP Holding vyrábějící mimo jiné drony pro Ukrajinu. K požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. Bezpečnostní složky podle médií pracují i s variantou, že jde o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajná skupina ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.

Policie dopadla čtvrtého podezřelého z útoku v Pardubicích, je ve vazbě

První podezřelí z útoku v Pardubicích míří do vazby, podpořili je zastánci...

Okresní soud v Pardubicích v sobotu odpoledne rozhodl o další vazbě v případu úmyslného zapálení haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích. Policie už v úterý oznámila, že zadržela tři podezřelé, dva...

28. března 2026  15:48

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

