V dubnu v Česku zemřelo 11 500 lidí, o 27 procent více, než je obvyklé

V dubnu zemřelo v Česku podle předběžných údajů 11 500 lidí. To je o 27 procent více, než je pětiletý průměr z let 2015 až 2019. Zároveň je to však nejnižší počet zemřelých za měsíc od propuknutí podzimní vlny koronaviru loni v říjnu. Denní počet zesnulých měl navíc v průběhu měsíce klesající trend. V úterý to oznámil Český statistický úřad (ČSÚ).