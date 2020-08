Zemřel poslední československý pamětník bitvy u Tobruku. Welleminovi bylo 97

Viktor Wellemin se narodil v roce 1923 do pražské židovské rodiny. V roce 1939 odjel s bratrem do palestinské Haify, kde byl půl roku po svém příjezdu zadržen a přesunut do tábora Sarafand.

Po propuštění v roce 1942 vstoupil do armády, kde prodělal pěší a protiletadlový výcvik. S 200. protiletadlovým plukem se zúčastnil obrany Haify a následně i Tobruku.

Po konci bojů na severu Afriky odjel do Velké Británie, kde se připojil k motorizované jednotce. S československou samostatnou obrněnou brigádou se pak v roce 1944 účastnil obléhání Dunkirku.

Po konci války se vrátil do Československa, kde pracoval ve firmě na barvy a laky a v gramofonových závodech. Za své zásluhy během druhé světové války obdržel medaili Za chrabrost, britské vyznamenání Africa Star nebo Záslužný kříž ministra obrany České republiky druhého stupně.