Zemřela Věra Kunderová, vdova po spisovateli pomáhala s překlady jeho děl

„Mohu potvrdit, že nás dnes zasáhla smutná zpráva. Paní Kunderová zemřela,“ řekla iDNES.cz Anna Mrázová, mluvčí Moravské zemské knihovny.

Právě s Moravskou zemskou knihovnou byla Věra Kunderová po loňském úmrtí svého manžela v kontaktu. Do Brna se přesunuly všechny Kunderovy knihy z jeho osobní knihovny, a to včetně dopisů nebo poznámek.

Myšlenka na převoz osobních věcí a knih Milana Kundery do jeho rodného Brna, pocházela právě od Kunderové. „A byla to také ona, kdo se s velkým fyzickým nasazením osobně podílel na tom, že ty fondy byly připraveny pro převoz. I když to pro ni bylo těžké,“ přiblížil šéf knihovny a osobní přítel Kunderových Tomáš Kubíček.

„Taková zpráva je vždycky nečekaná. Vždy vás zastihne nepřipraveného. Vyměňovali jsme si zprávy ještě včera (v pátek, pozn. red.) večer,“ dodal.

Věra Kunderová pomáhala překladatelce Anně Kareninové s překladem manželova románu Totožnost z francouzštiny. V tuzemsku vyšel letos v červnu. Podobně se podílela i na překladu díla Pomalost, které je posledním, které z Kunderova díla zbývá vydat.

„Práce Věry Kunderové na překladech spočívala ve sledování lexika, posuzování správnosti slov a významů slov. Vlastně Anně Kareninové pomáhala hledat slova, která překladatelka nenacházela ve starší Kunderově česky vydané tvorbě. Věra Kunderová jí navrhovala slova, která její manžel používal,“ přiblížil Kubíček s tím, že právě takto se styl Kundery mohl zachovat.

„Zasloužila se o Kunderův úspěch“

Věra Kunderová žila ve Francii, po roce 1989 několikrát navštívila Česko. Podle ředitele Moravské zemské knihovny Kubíčka to byla právě Věra Kunderová, kdo se zasloužil o spisovatelův úspěch ve Francii.

„Byla to především neuvěřitelně energická žena, která svým způsobem stála za úspěchem Milana Kundery ve Francii, protože ona na sebe vzala veškerou tíhu administrativy a vyjednávání autorských práv, které souvisely s Kunderovým dílem. To, že Milan Kundera měl čas na psaní a mohl se soustředit na to podstatné, tak to byla především její maximální zásluha,“ zavzpomínal Kubíček.

Podle něj to ale neznamená, že se svého osobního života Kunderová kvůli práci pro manžela vzdala. „Byla součástí velké přátelské společnosti. Těchto asi šest desítek lidí začátkem září sezvala k sobě do pařížského bytu, aby všichni s radostí zavzpomínali na jejího manžela, který si nepřál žádná velká rozloučení,“ ujistil Kubíček.

„Tento přátelský okruh, který se skládá z výtvarníků, malířů, intelektuálů, filozofů, z pařížské intelektuální elity, tak byl tím okruhem, ve kterém se Věra Kunderová – i Milan Kundera – pohybovali celou dobu svého života ve Francii,“ dodal šéf knihovny.

Věra Kunderová se narodila v roce 1935. Pracovala jako rozhlasová a televizní redaktorka. Poté, co s manželem odešli z Československa do Francie, starala se o jeho dílo, aby se mohl věnovat přednášení a psaní. Milan Kundera zemřel loni v červenci v Paříži, bylo mu 94 let. Z Francie se do Československa nevrátil ani po pádu komunistického režimu a své pozdější dílo psal ve francouzštině.

Lze očekávat, že Kunderovi budou společně uloženi na hřbitově v Brně. Za života Kunderové totiž měly spisovatelovy ostatky ještě zůstávat v Paříži.