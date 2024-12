Zemřel přední český psycholog, badatel a pedagog Pavel Říčan

Husitská teologická fakulta s hlubokým zármutkem oznamuje úmrtí významného českého psychologa, prof. PhDr. Pavla Říčana, CSc.. Navždy odešel 25. prosince 2024 ve věku 91 let.



Poslední rozloučení s panem profesorem proběhne v kostele Českobratrské církve evangelické v Moravči v sobotu 4. ledna 2025 od 14:00.



Profesor Pavel Říčan byl uznávaným odborníkem v oblasti klinické a vývojové psychologie, psychologie osobnosti a psychologie náboženství. Byl autorem mnoha významných publ...ikací, včetně knih Cesta životem, S dětmi chytře a moudře a Psychologie náboženství a spirituality, které se staly klasikou české psychologické literatury. Na katedře religionistiky HTF UK působil od roku 1998 do roku 2014 jako profesor a vyučoval kurzy Úvod do psychologie náboženství, Hlubinná psychologie náboženství, Erotika a krutost jako náboženské fenomény a další.