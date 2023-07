Kundera byl nedoceněný. Připomíná nám, že máme právo na žert, vzpomíná Drulák

Jak dlouho jste se znal s Milanem Kunderou?

Seznámil jsem se s ním krátce po příjezdu do Francie, když jsem tam začal pracovat jako velvyslanec. Tedy v první polovině roku 2017. Dlouho jsem sháněl kontakt, protože dostat se k němu nebylo úplně jednoduché. To, co mi trochu otevřelo dveře, byla dřívější spolupráce s Jiřím Dienstbierem starším, který byl Kunderovým blízkým přítelem.

Když proti Kunderovi propukla nechutná kampaň (v roce 2008 publikoval týdeník Respekt článek, ve kterém obvinil Kunderu z udání amerického agenta v 50. letech, pozn. red.), byl to právě Dienstbier, který dal dohromady knížku Evropan Milan Kundera. Já do ní tehdy přispěl. Díky této známosti jsem ho pak po svém příjezdu do Francie požádal o schůzku. Odpověď přišla okamžitě.