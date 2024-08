Náhle zemřel předseda Klubu českých turistů Jiří Homolka, bylo mu 58 let

V pondělí náhle zemřel předseda Klubu českých turistů (KČT) Jiří Homolka, bylo mu 58 let. V tiskové zprávě to sdělil mluvčí klubu Roman Hrůza. Homolka byl členem předsednictva klubu od roku 2006, místopředsedou od roku 2014 a od března 2022 pak jeho předsedou. Na celorepublikové úrovni byl také 19 let místopředsedou Asociace turistických oddílů mládeže (Asociace TOM).