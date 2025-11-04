Duka měl velký dar vytvářet přátelství, vzpomíná Mátl. S kardinálem sloužil 25 let

Jak vzpomínáte na kardinála Dominika Duku?
Tím, že jsem s ním sloužil vlastně 25 let, tak osobních vzpomínek je hodně. Například se mi vybavuje jedna krásná, když se v roce 2012 stával kardinálem, tak mě vzal s sebou do Říma. Je to hezký obřad, kdy si kardinál může vzít s sebou jednoho člověka, který ho doprovází k té takzvané kardinálské kreaci. Jde o akt, kdy se vlastně stává kardinálem, jde k papežovi, dostane biret a pohybuje se po bazilice svatého Petra.
Jak pan kardinál Duka byl lidský, tak, když jsme se tam v té parádě seřadili, do mě šťouchnul a říkal: ‚Tak to jsme si nemysleli, viď, že takhle skončíme‘ (smích). Nebo bylo hezké, když mě světil na jáhna. Je to vlastně událost, kdy slibujete poslušnost biskupovi a jeho nástupcům. Byl to velmi silný moment, kdy jsme se na sebe po těch letech takto podívali.
|
Zemřel Dominik Duka. Kardinálovi a spoluvězni Václava Havla bylo 82 let
Jaký byl Duka člověk?
Pan kardinál byl osobně velmi milý člověk. Měl to ve své přirozenosti. Ale také to bylo tím, že prošel vězením, továrnou a vlastně se hodně kontaktoval s normálními lidmi v terénu. Nejenom s lidmi ve své intelektuální bublině. Pan kardinál byl vlastně velmi milý člověk, který dokázal s každým člověkem, ať vzdělaným či z různých sociálních vrstev, mluvit na jeho úrovni.
Mnozí lidé, kteří s ním jeli například vlakem nebo ho potkali na nádraží, tak říkali, že když s ním strávili třeba hodinu cesty, že jim připadlo, že jim naslouchal a bavil se s nimi jako kdyby to byl jejich otec či děda.
Měl opravdu zvláštní dar. Když například přišli velvyslanci – tak u nás třeba seděli na tom štrůdlu hodinu – a opravdu během hodiny se mezi nimi vytvořilo přátelství. Měl velký dar vytvářet přátelství.
Čas strávený s ním mě obohatil zásadně
Jaký odkaz podle vás zanechal?
Za ty roky to může být kulturní, intelektuální… jsou různé odkazy. Z pohledu církve bylo velmi důležité, že ukončil soudní spor o katedrálu sv. Víta či dotažení restituce církevního majetku. To si myslím, že je důležité jak pro stát, tak pro církev. Pro narovnání vztahů.
A pro vás osobně?
Pro mě osobně bylo obrovsky obohacující, když jsem s ním strávil na cestách hodiny a hodiny. Jde o tisíce hodin, kdy jsme spolu seděli v autě, vlaku nebo v letadle. Bylo obohacení moct si s ním povídat a nechat si od něj vykládat teologii, historii či filozofii. Musím říct, že jsem prošel magisterským a bakalářským studiem, ale čas strávený s ním mě obohatil zásadně více.
Ovlivnil vás tedy nějak kardinál Duka?
Rozhodně. Ovlivnil mě například ve způsobu, jak přijímat lidi. Protože pan kardinál opravdu byl člověk, který přijímal úplně všechny. On neměl k nějakou zášť. Každého přijal a bral vážně. To mě hodně naučilo.
To jste si mohli všimnout, dokázal na úrovni diskutovat i se svými ideovými protivníky. Někdy jej pak dopálilo, když se vyskytly nějaké podrazy nebo diskuze nebyla na správné úrovni.
V čem bude nejvíce chybět?
Myslím, že jak prošel kriminálem, pronásledováním, jeho rodiče také prošli pronásledováním, tak držel pevně svůj názor. Za nikoho se neschovával. Byl člověk, který nesl názory. Když něčemu věřil, neuhýbal.
Zdá se mi, že dneska bohužel jak v církvi, tak ve společnosti, jsou spíše lidé, kteří koukají na to, jaké jsou mediální průzkumy a co chce společnost. Ale že by někdo tak jako churchillovsky program vzal a nesl, ukazoval a přesvědčoval, tak to moc vidět není.