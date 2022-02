Skoro 140 tisíc za rok. V Česku zemřelo nejvíc lidí v poválečné historii

„Po patnáctiprocentním nárůstu počtu zemřelých v roce 2020 se v roce 2021 počet zemřelých meziročně zvýšil o dalších osm procent. Celkem během posledního kalendářního roku zemřelo 139,6 tisíce obyvatel Česka, což je nejvíce od konce druhé světové války,“ oznámil předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček.

K nejvyššímu počtu úmrtí přitom došlo v prvním čtvrtletí 2021. Měsíční počet zemřelých vrcholil v březnu (16,8 tisíce), druhý nejvyšší byl v lednu (16,2 tisíce), třetí v únoru (13,8 tisíce). V těchto měsících zemřelo o 39 až 63 procent obyvatel více než v průměru posledních pěti let před propuknutím pandemie onemocnění covidem (2015–2019). Výrazně nadprůměrné (o 43 a 42 procent) však byly počty zemřelých i na konci roku, v listopadu (12,7 tisíce) a prosinci (13,7 tisíce).

Období vysoké úmrtnosti bylo v roce 2021 výrazně delší než v roce 2020, což potvrzují také denní počty zemřelých. Zatímco v roce 2020 bylo zaznamenáno 89 dnů s počtem zemřelých minimálně o čtvrtinu vyšším oproti průměrnému počtu z let 2015 až 2019, v roce 2021 jich bylo 168. K maximu úmrtí došlo 15. března, kdy zemřelo 619 lidí. Vlna zvýšené úmrtnosti v závěru roku byla již nižší, vrcholila počtem 535 zemřelých 1. prosince.

Také v roce 2021 se nepříznivá epidemická situace projevila více u mužů, u nichž počet úmrtí vzrostl o 10 procent, zatímco u žen o šest procent. Vedlo to k prohloubení rozdílu očekávané průměrné délky života žen a mužů.

Pád průměrné délky života

„První odhad naděje dožití při narození pro rok 2021 ukazuje na její další nemalý pokles. U mužů o 1,1 roku a u žen o 0,8 roku, tedy ještě o něco větší než v roce 2020. Předběžné hodnoty naděje dožití 74,2 roku pro muže a 80,6 pro ženy odpovídají situaci z období let 2009 a 2010,“ upozornila vedoucí oddělení demografické statistiky ČSÚ Terezie Štyglerová.

Denní přírůstky

Poznámka: Reinfekce zahrnuje dříve otestované, kteří již byli dříve pozitivně testovaní na covid-19 a je u nich podezření na reinfekci.

Data podléhají další validaci a mohou se měnit.

Mezi zemřelými meziročně přibylo nejvíce sedmdesátníků, a to o více než 5,8 tisíce, respektive o 16 procent. K této věkové skupině se však řadí početné generace narozených ve 40. letech 20. století.

Úmrtnost se mezi roky 2020 a 2021 zhoršila nejvýrazněji u lidí ve věku od 55 do 74 let, a to v průměru o 16 procent. Oproti roku 2019 byla jejich úmrtnost vyšší o čtvrtinu. Nejstarších seniorů nad 80 let zemřelo vloni stejně jako v roce 2020. Obdobná byla i jejich míra úmrtnosti, což však znamená, že zůstala nadále o 15 procent vyšší než před pandemií,“ dodala Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

Nejvýraznější byl v roce 2021 meziroční nárůst počtu zemřelých v Královéhradeckém (o 14 procent) a Karlovarském (o 13 procent) kraji, kde byla zaznamenána nejsilnější jarní vlna zvýšené úmrtnosti s výrazným únorovým vrcholem nadúmrtnosti. Naopak nejmírnější byl meziroční nárůst počtu zemřelých ve Zlínském kraji (o dvě procenta), respektive v Kraji Vysočina, kde se meziročně udržel na stejné úrovni.

Počty nově hospitalizovaných podle stupně očkování