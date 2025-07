Připravte se, že se Rusko bude snažit ovlivnit volby, a to ve prospěch „svých“ stran, upozorňují odborníci. Ale nebude to samozřejmě tak průhledné, že by se někde objevovaly zprávy, že „Kreml je nejlepší“. Na druhou stranu, jak ukazuje příklad z úvodu, Rusové umějí pálit těžkým kalibrem.

Anebo ještě jedna dezinformace z minulosti: mezi Ukrajinci na Olomoucku se šíří tuberkulóza, kterou přinesli ukrajinští vojáci cvičící tam ve vojenském prostoru. Nechybělo ani falešné varování hygieniků.

Cílem je vytvořit chaos

Ruská taktika spočívá v „zaplevelení“ veřejného prostoru. Snaží se vytlačit kvalitní zprávy z veřejné debaty a nahradit je záplavou zavádějících či zcela falešných příběhů. Cílem je vytvořit chaos, otupit schopnost orientace a znejistit lidi, kdo má vlastně fakta na své straně.

„Otázka v tuto chvíli nestojí, jestli, ale v jakém rozsahu. Pokusy manipulovat informačním prostředím budou. Musíme se snažit je rozpoznat,“ zdůraznil zástupce organizace Čeští elfové, která se věnuje dezinformacím, Vít Kučík.

To, že Rusko zasahuje do volebních kampaní v Evropě, je podle Kučíka už několik let prokázané. Současně poukázal na poslední výzkumy Swedish Psychological Defence Agency. Ta analyzovala materiály z reklamní agentury pracující pro Kreml. Podle Kučíka závěry upozorňují na to, že se změnila taktika Kremlu.

„V momentě, kdy byla sankcemi EU zakázána ruským státem financovaná média, jako například Sputnik, tak došlo k masivnímu využívání služeb různých takových agentur,“ podotkl Kučík.

Obavy z informačního vlivu z Ruska, který by také mohl volby zmanipulovat, má 39 procent lidí, jak ukázal průzkum společnosti STEM pro ministerstvo vnitra. Ministerstvo závěry průzkumu zveřejnilo v polovině letošního května. „Zpochybňování volebního procesu představuje v českém prostředí nový jev, který by mohl oslabit důvěru v demokratické instituce,“ řekl k průzkumu ředitel odboru komunikace ministerstva vnitra Miroslav Jašurek.

Resort k výsledkům také uvedl, že chce občanům detailně vysvětlit mechanismy, které manipulacím s volbami zabraňují.

Peklo přijde po prázdninách

Odborník na dezinformace Roman Máca pro iDNES.cz podotkl, že ruská a proruská dezinformační scéna v českém informačním prostoru působí dlouhodobě.

Hlavním bojištěm informační války jsou podle něj sociální sítě. „To pravé peklo přijde až na konci prázdnin a bude pokračovat až do voleb. Vycítit správný čas je důležité nejen pro politiky, ale i pro dezinformátory a propagandisty. Přes prázdniny budeme pravděpodobně v období jakéhosi klidu před bouří,“ popsal Máca.

Podle Mácy je v současné době hlavním bojištěm informační války v Česku Facebook.

„Je plný autonomních robotických účtů šířících dezinformace a propagandu. Už přestalo platit, že v případě trollů by se jednalo o nějaké živé lidi píšící komentáře odněkud z Petrohradu za využití překladačů,“ vysvětluje Máca. Cílem dezinformací je podle něj jakási šedá zóna, která je mezi dvěma tábory, prozápadním a provýchodním. „Lidé nacházející se v této šedé zóně, kdy se jedná zhruba o třetinu společnosti, různé výzkumy označují za nejisté, nevyhraněné, nerozhodnuté, pasivní či apatické,“ popsal Máca.

Vycítit správný čas je důležité nejen pro politiky, ale i pro dezinformátory.