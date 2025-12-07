Tragické události se staly na konci listopadu. Na ranní směně šlo jedné z matek o život po vzácné komplikaci s velkou ztrátou krve a dvě děti po porodu potřebovaly pomoc s dýcháním. Porodní tým vedený Petrem Holbou i pediatři všechny rizikové situace zvládli. Obě matky mají doma zdravé děti. Na noční službě však dvě děti zemřely. Příčiny úmrtí by měla odhalit pitva.
Nepamatuji případ, kdy bychom mimo službu postavili lékaře, který byl při úmrtí novorozeněte. A nevím o tom, že by takto jednali v jiných nemocnicích.