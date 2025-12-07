Nešlo dělat víc, říká porodník z Litoměřic. Odstavili ho účelově, tvrdí jiní zdravotníci

„V naší moderní porodnici bychom rádi přivítali první rodičky v pondělí 20. října,“ říká Petr Holba, zástupce primářky Gynekologicko-porodnického oddělení a vedoucí lékař Centra porodní asistence v Nemocnici Litoměřice. | foto: Nemocnice Litoměřice

Ivana Lesková
  11:14
Petr Holba, zástupce primářky gynekologicko-porodnického oddělení a vedoucí lékař porodních sálů v Litoměřicích, se přes dva roky snaží zlepšovat přístup týmu k rodičkám. Úspěšně. Ženy přijíždějí i z větší dálky. Teď však lékař pracovat nesmí. A není jasné, kdy se vrátí. Vedení nemocnice ho postavilo kvůli úmrtí dvou novorozenců mimo službu. Někteří zdravotníci však shodně považují postup za nestandardní – až účelový. „Vedení situaci absolutně nezvládlo,“ říkají.

Tragické události se staly na konci listopadu. Na ranní směně šlo jedné z matek o život po vzácné komplikaci s velkou ztrátou krve a dvě děti po porodu potřebovaly pomoc s dýcháním. Porodní tým vedený Petrem Holbou i pediatři všechny rizikové situace zvládli. Obě matky mají doma zdravé děti. Na noční službě však dvě děti zemřely. Příčiny úmrtí by měla odhalit pitva.

Nepamatuji případ, kdy bychom mimo službu postavili lékaře, který byl při úmrtí novorozeněte. A nevím o tom, že by takto jednali v jiných nemocnicích.

Ondřej Šimetkasenátor a přednosta gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava

