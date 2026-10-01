První kolo voleb do Senátu a voleb komunálních se koná 9. a 10. října, druhé kolo senátních voleb bude o týden později.
„My jsme o tom velmi diskutovali na našem klubu. Objevovaly se i názory, že v téhle chvíli vyvolávat hlasování o nedůvěře vládě není ještě ten pravý okamžik a podobně. Ale převážily argumenty, které jsou jasné. Kdy jindy se máme jako opozice pokusit vyslovit nedůvěru vládě, než když tady v době ekonomického růstu máme zadlužování, které je doslova zločinem?“ odvětil Rakušan na dotaz, zda nadužíváním počtu hlasování o nedůvěře nedevalvují politici tento instrument tak, že tomu už ani lidé nebudou věnovat dostatečnou pozornost.
„V obecné rovině vám ale dávám za pravdu. A to, abychom jako opozice velmi dobře zvažovali, kdy a v jaký moment se příště pokusit vyslovit nedůvěru vládě Andreje Babiše,“ řekl Rakušan.
Mimořádná schůze před hlasováním o nedůvěře vládě začala v úterý dopoledne a ve čtvrtek probíhá třetí den.
K vyjádření nedůvěry vlády je třeba nejméně 101 poslanců z celkového počtu 200. Na pomoc žádného z poslanců ANO, SPD a Motoristů sobě opozice spoléhat nemůže.
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Před hlasováním o vládě visela na řečnickém pultu Velká mapa Babišova impéria
„My vládě nastavujeme zrcadlo. My hovoříme o velmi konkrétních věcech. Já sám jsem hovořil o zcela jiném pohledu na Česko jako zemi,“ řekl na tiskové konferenci STAN Rakušan.
Vizí vlády Andreje Babiše je zadlužená země, řekl Rakušan. Premiérovi vyčetl i zbabělost
Vizí vlády Andreje Babiše je podle Rakušana zadlužená země. „Tohle určitě není cesta k prosperitě,“ prohlásil ve středu ve Sněmovně
„Říkáte lidem jen to, co chtějí slyšet, před tím ostatním zavíráte oči,“ vyčetl Rakuěn nepřítomnému premiérovi.
Za lež označil tvrzení koalice ANO, SPD a Motoristů sobě, že bude konsolidovat zemi v druhé polovině volebního období. Vláda přitom na příští rok navrhuje schodek státního rozpočtu 386 miliard korun, druhý nejvyšší v historii samostatné České republiky.
Pozornost vzbudila Velká mapa Babišova impéria
Pozornost ve čtvrtek ve Sněmovně ve čtvrtek vzbudila poslankyně ODS Jana Bačíková. Při jejím vystoupení visela na řečnickém pultu cedule Velká mapa Babišova impéria.
„Budeme ukazovat na spojitosti, které bohužel zaplétají Českou republiku do pavučiny střetu zájmů Andreje Babiše,“ odvětil šéf ODS Martin Kupka na otázku iDNES.cz, zda ceduli strana využila jen při vystoupení Bačíkové, nebo ji bude ve Sněmovně dál využívat.