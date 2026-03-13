Ministerstvo kulturistiky. Klempířův úřad čeká série protestních happeningů umělců

Iniciativa Umění trvá hodlá dlouhodobě upozorňovat na podfinancování české kultury a riziko politických zásahů do umělecké svobody.
V pátek se performerky s červenými nosy před úřadem dohadovaly, která z nich se stane ministryní kulturistiky. Chtěly, aby mezi nimi zvolilo několik diváků, procházející turisté nebo zaměstnanci pořádkové služby ministerstva.
Své kvality umělkyně prokazovaly pohyby s různým cvičebním nářadím. Nakonec se slovy „ministr má vědět, kdy má odejít“ zmizely za rohem Nostického paláce, v němž úřad vedený Otou Klempířem (za Motoristy) sídlí.
Plánovaná vystoupení mají mít povahu buskingu, tedy pouličního umění bez ozvučení. Příští týden by měl podle Dombrovské vystoupit básník a performer Ondřej Macl, zřejmě se svým pojetím dřívějších Klempířových písní. Účast přislíbila držitelka loňské Ceny literární kritiky, básnířka Iryna Zahladko, divadelníci a výtvarníci.
Organizátoři předpokládají, že každý pracovní den u ministerstva vystoupí nejvýše tři umělci či umělkyně s krátkou performancí. Může jít o pohybové či hudební vystoupení, čtení i výtvarnou akci. Jací umělci se zúčastní, pořadatelé předem oznamovat nebudou. Podle desatera iniciativy nebudou prezentovat politická hesla, pouze označení Umění trvá. Fotografie a popis proběhlých akcí bude iniciativa zveřejňovat na facebookové stránce.
Ve středu, v den schvalování státního rozpočtu Sněmovnou, se na pražském Malostranském náměstí sešly stovky studentů, aby upozornily na propad financí pro Klempířův úřad. Protestující se při protestu přesunuli před Nostický palác, sídlo ministerstva, kde skandovali a zpívali.
Podle rozpočtu dostalo ministerstvo letos na výdaje 17,6 miliardy korun, což je o zhruba 1,17 miliardy méně proti návrhu minulé vlády z loňského září. Škrty se dotýkají různých kapitol včetně živé kultury. Klempíř sice po demonstraci řekl, že obavy studentů chápe, ve Sněmovně však rozpočet obhajoval tím, že šetřit musejí všichni. Pozměňovací návrhy bývalého ministra Martina Baxy (ODS) neprošly.
Proti krácení peněz se už dříve vyslovily profesní asociace a organizace z více kulturních oborů. Ministerstvo pak uvedlo, že s nimi chce jednat, přičemž rozhovory má zakončit tripartita. Větší profesní svazy, hudební, festivalové a divadelní asociace, by se s vedením ministerstva měly setkat 25. března.