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Nově pro single ženy. Nebo jen pro vdané? Ministerstva se přou o umělé oplodnění

Tereza Tykalová
  11:00
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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) plánuje uvolnit pravidla umělého oplodnění a umožnit ho i svobodným ženám bez partnera. Možné však je, že nakonec dojde naopak ke zpřísnění pravidel a nárok budou mít pouze vdané ženy, zatímco dnes stačí, že mají přítele. To navrhuje ministerstvo práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO).

„Kvůli jednomu zákroku jsem musela na gynekologickou kliniku, která se věnuje také zmrazování vajíček. Vzala jsem si tam několik letáků a po operaci téma otevřela se svojí lékařkou,“ vypráví sedmadvacetiletá Zuzana, která má za sebou dvě kola zmrazování vajíček. „Přítele nemám. Pořád si ani nejsem stoprocentně jistá, jestli v budoucnu dítě chci. Kdybych ale za pár let potkala někoho, s kým si budu jistá, že chci rodinu, chci mít otevřené možnosti,“ popisuje.

Resort dále navrhuje změnit pravidla finanční kompenzace za darování vajíček a spermatu. Motivací by podle něj měl být altruismus, nikoli peníze. Omezit by se měl také okruh dárců – těmi by neměli být lidé v manželství nebo příjemci sociálních dávek.

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