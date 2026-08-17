„Kvůli jednomu zákroku jsem musela na gynekologickou kliniku, která se věnuje také zmrazování vajíček. Vzala jsem si tam několik letáků a po operaci téma otevřela se svojí lékařkou,“ vypráví sedmadvacetiletá Zuzana, která má za sebou dvě kola zmrazování vajíček. „Přítele nemám. Pořád si ani nejsem stoprocentně jistá, jestli v budoucnu dítě chci. Kdybych ale za pár let potkala někoho, s kým si budu jistá, že chci rodinu, chci mít otevřené možnosti,“ popisuje.
Resort dále navrhuje změnit pravidla finanční kompenzace za darování vajíček a spermatu. Motivací by podle něj měl být altruismus, nikoli peníze. Omezit by se měl také okruh dárců – těmi by neměli být lidé v manželství nebo příjemci sociálních dávek.