Zdravotníci při úspěšném zákroku využili dárcovskou spermii, zatímco muž se podle svých slov domníval, že pracují výhradně s jeho genetickým materiálem a že bude biologickým otcem dítěte. Nejvyšší soud však zdůraznil, že muž předem písemně souhlasil i s možností využití dárcovských spermií. Rozsudek je dočasně zpřístupněný na úřední desce.
Popření otcovství podpořila i matka dítěte, tedy mužova někdejší partnerka. Soudy ale upřednostnily nejlepší zájem dítěte, například s ohledem na otcovu vyživovací povinnost, která tak zůstala zachována.
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„Primární je zde ochrana zájmu dítěte, které se narodí za pomoci asistované reprodukce, na právně uznaného otce, pokud byl zákrok proveden s jeho souhlasem. Kvalita vztahů mezi rodiči a dítětem, případně mezi rodiči navzájem a jejich následné postoje k rodičovství nejsou významné a nelze k nim v řízení o popření otcovství přihlížet,“ konstatoval Nejvyšší soud.
Bývalým partnerům z Vysočiny se nedařilo počít dítě přirozenou cestou, a tak se v roce 2022 obrátili na kliniku asistované reprodukce. V prvním cyklu zdravotníci využili mužovu spermii, v dalších cyklech, včetně třetího a úspěšného, už ale pracovali s dárcovskými spermiemi. Muž tvrdil, že jej partnerka opakovaně ujišťovala o tom, že biologickým otcem bude on. I proto podepsal souhlasné prohlášení rodičů, na jehož základě jej matrika zapsala jako otce.
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Později podal návrh na popření otcovství, který však Okresní soud v Jihlavě v roce 2025 zamítl. Podle soudu se neprokázalo, že by muže kdokoliv uvedl v omyl – před každým cyklem totiž podepsal žádosti, poučení a informované souhlasy. Jednoznačně tak projevil vůli stát se otcem i v případě, že bude nutné použít materiál od dárce.
Rozhodnutí letos potvrdila jihlavská pobočka Krajského soudu v Brně s odkazem na občanský zákoník. Ten stanovuje, že otcovství k dítěti narozenému v době mezi 160. a 300. dnem od umělého oplodnění nelze popřít. Výjimku představují situace, kdy chybí partnerův souhlas, případně kdy vyjde najevo, že matka v té době otěhotněla přirozenou cestou s někým jiným.
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V dovolání k NS muž namítal, že podstoupil chirurgický odběr vlastních spermií a možnost použití materiálu od anonymního dárce vnímal jen jako „záložní variantu“. Tvrdil, že v jeho případě „absentoval informovaný souhlas ke konkrétní metodě asistované reprodukce, která byla následně provedena“, a že jeho skutečná vůle směřovala výhradně k umělému oplodnění za použití vlastního genetického materiálu.
NS ovšem zdůraznil, že souhlas muže s umělým oplodněním partnerky pokládá zákon za právní akt, kterým muž přijímá roli otce.
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„V této souvislosti je třeba si uvědomit, že otcovství k dítěti vzešlému z umělého oplodnění není dílem náhody, jako tomu může být u přirozeného početí, ale jde o úmyslný právní a morální závazek, a to nejen ve vztahu k matce, ale především vůči dítěti, které z vůli obou rodičů touto cestou přijde na svět,“ stojí v rozsudku senátu s předsedou Romanem Fialou.