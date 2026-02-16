Existují už dnes v české justici oblasti, kde se využívá umělá inteligence?
Využívání umělé inteligence je v justici zatím v plenkách. Odpovídá to situaci ve společnosti obecně. Všichni s těmito nástroji teprve začínáme. Justice je navíc velmi konzervativní systém, takže posun je pomalejší. V tuto chvíli jsme ve fázi, kdy se zabýváme otázkami, které jsou s umělou inteligencí spojeny, a to jak negativními, tak pozitivními. Na jedné straně jde o rizika, například deepfakes (věrohodná videa generovaná umělou inteligencí, pozn. red.), na druhé straně o nové nástroje, které lze využít v rámci dokazování. Otevírají se tím otázky znalecké činnosti a dokazování obecně, včetně toho, zda v budoucnu nebudou vznikat zcela nové druhy důkazů, na které dosavadní justice není zvyklá.
U počítačů bylo nutné školení, znalost softwaru, určitá míra kvalifikace. Umělá inteligence je jiná v tom, že ji může používat kdokoli, bez ohledu na kvalifikaci či vzdělání. Stačí s ní komunikovat hlasem nebo textem.