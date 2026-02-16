Umělá inteligence v justici může znamenat lepší obhajobu pro bohaté, varuje soudce

Premium

Místopředseda vrchního soudu v Praze Roman Horáček | foto: Roman Horáček

Matyáš Müller
  20:00
Nástup umělé inteligence může znamenat tu nejlepší obhajobu jen pro ty klienty, kteří si mohou dovolit platit za výkonné softwary, varuje místopředseda Vrchního soudu v Praze a zakladatel Centra pro digitalizaci a AI v justici Roman Horáček. Sám se považuje za mírného optimistu a v rozhovoru pro iDNES.cz se snaží najít za umělou inteligencí v justici co nejvíce pozitiv.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Existují už dnes v české justici oblasti, kde se využívá umělá inteligence?
Využívání umělé inteligence je v justici zatím v plenkách. Odpovídá to situaci ve společnosti obecně. Všichni s těmito nástroji teprve začínáme. Justice je navíc velmi konzervativní systém, takže posun je pomalejší. V tuto chvíli jsme ve fázi, kdy se zabýváme otázkami, které jsou s umělou inteligencí spojeny, a to jak negativními, tak pozitivními. Na jedné straně jde o rizika, například deepfakes (věrohodná videa generovaná umělou inteligencí, pozn. red.), na druhé straně o nové nástroje, které lze využít v rámci dokazování. Otevírají se tím otázky znalecké činnosti a dokazování obecně, včetně toho, zda v budoucnu nebudou vznikat zcela nové druhy důkazů, na které dosavadní justice není zvyklá.

U počítačů bylo nutné školení, znalost softwaru, určitá míra kvalifikace. Umělá inteligence je jiná v tom, že ji může používat kdokoli, bez ohledu na kvalifikaci či vzdělání. Stačí s ní komunikovat hlasem nebo textem.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Přátelství, nebo autorita? Expertka popisuje největší úskalí začínajících učitelů

Nejčtenější

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Koláž snímků zachycující známé osobnosti po boku Jeffreyho Epsteina.

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Epstein odkázal stamiliony běloruské milence, volal jí těsně před svou smrtí

Epsteinova přítelkyně Karyna Shuliaková v New Yorku (30. května 2024)

Jeffrey Epstein si před smrtí přál, aby podstatná část jeho peněz připadla jeho přítelkyni pocházející z Běloruska. Mezi dědici jsou uvedeni také jeho bratr či harvardský profesor matematiky Martin...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Demonstrace Milionu chvilek za prezidenta v Brně (15. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...

Umělá inteligence v justici může znamenat lepší obhajobu pro bohaté, varuje soudce

Premium
Místopředseda vrchního soudu v Praze Roman Horáček

Nástup umělé inteligence může znamenat tu nejlepší obhajobu jen pro ty klienty, kteří si mohou dovolit platit za výkonné softwary, varuje místopředseda Vrchního soudu v Praze a zakladatel Centra pro...

16. února 2026

Trumpův nový světový řád tlačí Švédsko k přijetí eura. Překážky však přetrvávají

Švédská pětikoruna. V zemi zesílily hlasy pro přijetí společné evropské měny....

Švédsko zvažuje z geopolitických důvodů a z důvodu snahy o posílení politických vazeb s partnery v EU přijetí eura. Argumentem ve prospěch evropské měny je, že by Švédům zajistilo místo u stolu při...

16. února 2026

Na Masarykově nádraží vlak srazil člověka. Vlaky se zpožďovaly o vyšší desítky minut

Rekonstrukce Masarykova nádraží probíhá za plného provozu, protože jeho funkci...

Na Masarykově nádraží v Praze srazil v pondělí v podvečer vlak člověka. Provoz na železnici se v 18:00 částečně zastavil a obnoven byl až v 19:35, sdělil mluvčí Správy železnice pro mimořádnosti...

16. února 2026  18:03,  aktualizováno  19:53

Kratom málem zabil 16letou dívku. Zachránila ji až transplantace na IKEMu

Nejčastěji se kratom prodává jako velmi jemný zelený prášek.

Lékaři dlouhodobě varují před užíváním kratomu. Server SinMed.cz upozornil na případy, kdy několik lidí po požití sáčků s marihuanou zakoupených v pražské večerce čelili nepříjemným zdravotním...

16. února 2026  19:39

Zemřel americký herec a režisér Robert Duvall, známý z Kmotra nebo Apokalypsy

Festival Sundance 2010 - Robert Duvall

Ve věku 95 let zemřel americký herec a režisér Robert Duvall. Proslavil se rolemi ve snímcích Kmotr či Apokalypsa. O úmrtí informovala jeho rodina.

16. února 2026  19:28

Sněhová kalamita zavinila desítky nehod. Intenzivní sněžení má místy pokračovat

Dopravní situace za hustého sněžení na dálnici D1 u Brna (16. února 2026)

Sněžení, které v pondělí zasáhlo převážně východní část Česka, nadále výrazně komplikuje dopravu. Na Vysočině kvůli nepřízni počasí došlo k 43 dopravním nehodám a potíže měli řidiči i v Ústeckém...

16. února 2026  18:11,  aktualizováno  18:55

Pozorovatel Macinka. Místo Babiše letí do USA na premiéru Trumpovy Rady míru

Tisková konference po skončení zasedání vlády. Na snímku ministr zahraničí Petr...

Ministr zahraničí Petr Macinka odletí ve středu do USA a ve čtvrtek se v roli pozorovatele zúčastní prvního zasedání Rady míru, napsal v pondělí portál Seznam Zprávy. Informaci následně potvrdil...

16. února 2026  18:54

Následky ruského oslepnutí po ztrátě Starlinku? Ukrajina náhle dobyla 200 km²

Ukrajinský voják pálí z raketového systému BM-21 Grad na ruské pozice u Časiv...

Ukrajinské armádě se minulý týden podařilo získat zpět na 200 kilometrů čtverečních území. S odkazem na svůj výpočet to dnes uvedla agentura AFP. Jde podle ní o nejrychlejší postup ukrajinské armády...

16. února 2026  18:53

Švéd prodal manželku na sex nejméně 120 mužům. Hrozí mu deset let vězení

Ilustrační foto.

Švédský šedesátník je podezřelý z toho, že vykořisťoval svou manželku a prodával ji na sex, a to nejméně 120 mužům. Pokud by byl shledán vinným, hrozí mu vězení v délce od dvou do deseti let. Muž vše...

16. února 2026  18:23

Zásah v budově Univerzity Karlovy kvůli radioaktivitě. Úřad uklidňuje veřejnost

Zásah složek IZS a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na...

Pro podezření na možný výskyt zvýšené radioaktivity zasahovaly v sobotu složky Integrovaného záchranného systému (IZS) v prostorách Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (MFF UK) v pražské...

16. února 2026  18:15

Do věznic posílal dopisy napuštěné drogami. Teď tam dealer může sám skončit

Jan Šnajdauf obžalovaný mimo jiné kvůli rozesílání dopisů napuštěných drogami...

Nejméně čtyři roky vězení žádá státní zástupce pro dealera, který za úplatu posílal do českých věznic dopisy s papíry napuštěnými syntetickými drogami. Případ v pondělí otevřel Obvodní soud pro Prahu...

16. února 2026  17:12

Monitory v pražských autobusech se promění, přibudou na nich informace

Pražský dopravní podnik spustí zkušebně nové grafické rozhraní na obrazovkách...

Pražský dopravní podnik (DPP) spustí od úterý zkušebně nové grafické rozhraní na obrazovkách ve vybraných autobusech MHD. Kromě nové grafiky na nich cestující najdou více informací. Uvedli to mluvčí...

16. února 2026  17:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.