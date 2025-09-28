AI jako terapeut? Nemá empatii, lékařská tajemství nezná, varuje expert

Může umělá inteligence nahradit lidského terapeuta?
Umělá inteligence je jednoduše řečeno takový chytrý vyhledávač. Dá se říct, že je to databáze všech článků na internetu, knih a dalších materiálů, které vývojáři vybrali. Pokud napíšete do chatu nějakou zprávu, tak odpověď vychází právě z té velké databáze. Podle toho, jak přesnou, naštvanou nebo veselou zprávu napíšete, takový dostanete výsledek. To znamená, že AI se nechová jako terapeut, ale v podstatě vám říká to, co chcete slyšet. Jejím cílem je se vám zavděčit. Když si s ní budete chvíli „hrát“, zjistíte, že vám na vše napíše, že je to skvělý nápad. Nebude vás kritizovat a nenapíše vám nic, co by nenašla ve své databázi.
Na trhu jsou aplikace, které poskytují AI terapeuty, ale vůbec nevíte, kdo je vytvořil, kdo za nimi stojí, co dělá s daty, zkrátka nejsou důvěryhodné.