Bude jednou soudit umělá inteligence? Soudce varuje před etickými otázkami

Co bude mít umělá inteligence v dohledné době na starosti? Bude organizovat spisy, vyhledávat v nich informace, pracovat s datovými schránkami, nebo bude i soudit?

Všechny varianty jsou možné. Úplně typickým příkladem je, když přijde nějaké podání k soudu. To dnes musí někdo manuálně zpracovat, zkontrolovat, a to nejen obsahově, ale i z hlediska příloh, musí ověřit plné moci, zaplacení soudních poplatků. A všechny tyto úkony už umí zpracovat umělá inteligence, pokud dojde k podání přes datovou schránku.

A už to dnes dělá? Máte tuto technologii k dispozici?

Nedělá, ale technologie už jsou k dispozici. Tohle zásadní způsobem zlevní a zároveň zrychlí provoz justice. Představte si, že soudce přijde ráno do práce a tam bude mít připraveno ve spisech k odsouhlasení vše, co mu mechanicky připraví AI. V tomto ohledu je teď na řadě stát, aby tyto technologie v justici umožnil.

Zjednodušeně řečeno tedy potřebujete mít od ministra spravedlnosti souhlas s tím, že tento již v zahraničí fungující software, který pracuje s AI, můžete v ČR používat?

Přesně tak. A také je podstatné, abychom tento software mohli napojit na již existující systémy.

Hovoříte o jednoduchých úředních úkonech. Ale dokážete si představit, že bude AI v některých snadnějších kauzách dokonce soudit?

To je spíše etická, filozofická otázka. Před naším rozhovorem jsme si udělali jednoduchý průzkum na několika stovkách lidí a z něho vyplynulo, že už v současné době pracuje s umělou inteligencí většina populace.

Zeptal jsem se mimo jiné i na to, čeho se v souvislosti s umělou inteligencí lidé obávají a nejčastější odpovědí bylo, že se bojí možné ztráty lidské autonomie a kontroly.

Jak by se tedy tato obava měla promítnout do rozhodování AI v soudnictví?

Je smysluplné si představit použití umělé inteligence v případech, kdy je možné jednoznačně říct: ano, nebo ne.

Představte si situaci, že pojedete na červenou. Pokud jste vozidlo řídil, neexistuje nic, v čem by mohlo být zpochybněno správní uvážení. A tady je samozřejmě možné aplikovat umělou inteligenci. Prostě jde o tabulkovou záležitost.

Nebo další příklad: chcete si zařídit zábor veřejného prostranství od magistrátu na pět dní. To může také vykonat umělá inteligence.

A kam by nikdy neměla umělá inteligence zasahovat?

Jednoznačně do rozhodování v trestních záležitostech. Tam zohledňujete věci, které nejsou objektivní, v mnoha případech jsou naopak výrazně subjektivní.

Kdy se tedy podle vás dočkáme AI v justici?

Myslím si, že relativně rychle, protože si to vynutí okolnosti, ve kterých už dnes žijeme, ale přitom si to ani neuvědomujeme. V některých situacích to budou měsíce, v jiných maximálně roky.

