Umělá inteligence už dětem neslouží jen jako pomocník při sestavování školních referátů či kreativní nástroj pro vytváření zájmových videí. Třetina dětí si s ní dnes povídá jako s kamarádem. A platformám svěřuje i intimní detaily. Část z nich říká, že je pro ně jednodušší mluvit s počítačem než s rodiči, vrstevníky či jinými dospělými. Podle expertů to může znamenat velký problém. Zejména pro jejich pozdější fungování v reálném světě.
Pokud děti nemají bezpečný prostor pro podobné rozhovory s lidmi, hledají ho jinde.