Jednou z obcí je Zámrsk u Chocně, kde zákazníky při vstupu do prodejny COOP vítá AI avatarka Míša. Pomocí textu i slovně příchozí informuje o aktuální nabídce, chodu prodejny a dává tipy na nákup nebo doporučuje recepty. Zároveň funguje i jako elektronická obecní vývěska s aktualitami, důležitými informacemi nebo kontakty.
„Cílem je vyzkoušet, jaký je o takovou službu zájem a jakou cestou by se měla rozvinout,“ uvedl místopředseda COOPu Lukáš Němčík. „Projekt je teprve na začátku,“ dodal. Do budoucna mají mít virtuální asistentky více osobní přístup, například oslovovat zákazníky a pamatovat si jejich preference a více jim asistovat při nakupování.
Automatizovanými prodejnami se snižují náklady, tudíž je lze udržet i tam, kde nejsou tržby a kde by se jinak muselo zavřít, protože prodavačka by se nezaplatila.