Ústav spadající pod ministerstvo zrušil objednávky u Agrofertu, kvůli Babišovi a střetu zájmů

„Objednávky jsou od počátku neplatným právním jednáním a tudíž byly zadavatelem stornovány,“ potvrdila dnes mluvčí ústavu Petra Hrabčáková pro PastVinu. Podle projektu ústav uznal pochybení, neboť postupoval v rozporu se zákonem o střetu zájmů, protože Babiš (ANO) byl v té době jediným vlastníkem holdingu Agrofert, a on nebo jím ovládané společnosti se tak nemohly zúčastnit veřejných zakázek.
PastVina ve středu uvedla, že zatímco velké státní úřady pozastavily schvalování dotací Agrofertu, aby neporušily zákon o střetu zájmů, zemědělský si u firem Primagra a Navos v posledních dnech objednal naftu a hnojiva celkem za 242 380 korun. Legislativa přitom nedovoluje se firmám členů vlády o veřejné zakázky ucházet.
Agrofert získal zakázky od státu i poté, co se Babiš stal premiérem
Babiš oznámil, že se kvůli možnému střetu zájmů Agrofertu vzdá. S firmou už podle svých slov nebude mít nic společného a nevrátí se mu ani po konci v politice. Babiš by měl svůj střet zájmů vyřešit do 30 dnů od svého jmenování premiérem, tedy do 8. ledna 2026. Podle serveru iROZHLAS.cz se ale třicetidenní lhůta nevztahuje na ty části zákona o střetu zájmů, které zakazují firmám členů vlády čerpat veřejné peníze nebo se ucházet o veřejné zakázky. Tento zákaz tak v případě Babiše začal platit už v momentě, kdy se stal premiérem, tedy 9. prosince, napsal server.
Státní zemědělský intervenční fond a Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond přestaly ode dne jmenování Babiše premiérem vyřizovat žádosti Agrofertu o dotace.
Akcie Agrofertu má podle dřívějšího vyjádření Babiše spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor. Oba určí nezávislá osoba. Babišovi potomci získají Agrofert až po jeho smrti. Opoziční politici i někteří odborníci však zpochybňují, zda takové řešení skutečně přeruší Babišovy ekonomické vazby na Agrofert.