Legie z Ukrajinců žijících v Česku? Černochovou zaujal polský krok

„Ministerstvo obrany shromažďuje od polské strany více informací o vzniku takzvané Ukrajinské legie. Až je budeme mít, zvážíme naše možnosti zapojení,“ uvedl na dotaz iDNES.cz mluvčí rezortu David Polák a připomněl, že česká armáda zatím pokračuje ve výcviku vojáků, kteří za tímto účelem přijíždějí z Ukrajiny.

„V tuto chvíli pokračujeme podle schváleného mandátu Parlamentu ve výcviku ukrajinských vojáků v České republice, kterých už letos bylo vycvičeno na 1 700. Za loňský rok takto bylo vyškoleno přes 4 000 ukrajinských vojáků,“ uvedl Polák.

Vyjádření ministerstva obrany neznamená, že se chystá jednotka z Ukrajinců žijících v Česku. Je také možné, že čeští instruktoři se zapojí do výcviku Ukrajinské legie vznikající nyní v Polsku. Loni týmy českých ženistů, chemiků, zdravotníků a odstřelovačů v Polsku vycvičily téměř tisíc ukrajinských vojáků a mise pod hlavičkou EU pokračuje i letos.

Ministryně obrany už před časem připustila, že ji polská iniciativa zaujala. „Ukrajinská komunita žijící v Česku je početná. Takže by to dávalo smysl,“ uvedla Jana Černochová v pořadu Interview ČT24 s tím, že by se muselo jednat o dobrovolníky.

„Polský přístup s legiemi považuji za dobrý. Řada občanů chce pomáhat své zemi, ale nechce se jim vracet na Ukrajinu, kde neví, co by je čekalo. Ale když by tady byli třeba i se svými známými součástí nějakých týmů, tak by to dávalo smysl.“

Polsko hlásí stovky dobrovolníků

Takzvaná Ukrajinská legie v Polsku vzniká na základě polsko-ukrajinské bezpečnostní dohody, kterou počátkem července podepsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a polský premiér Donald Tusk. Podle některých zdrojů se do ní už přihlásily stovky dobrovolníků, ministr zahraničí Radoslaw Sikorski dokonce mluví o tisících.

„V Polsku chystáme první ukrajinskou brigádu z dobrovolníků. Máme tu až jeden milion Ukrajinců obou pohlaví, přihlásilo se jich několik tisíc. Mnozí z nich skutečně chtějí sloužit a přispět ke zlepšení situace na frontě, ale nechtějí, aby je do boje poslali bez řádného výcviku a vybavení,“ uvedl podle webu Money.pl Sikorski.

Polsko proto podle něj ukrajinským dobrovolníkům poskytne výcvik, výstroj a výzbroj, do Polska se údajně budou moci po rotaci zase vrátit. „Kdyby něco takového udělala každá evropská země, získá Ukrajina několik brigád,“ dodal šéf polské diplomacie na nedávném summitu NATO ve Washingtonu

Varšava se k vytvoření jednotky rozhodla ve chvíli, kdy ukrajinská armáda na frontě s vypětím všech sil brzdí ruský postup. Zatímco převahu agresora v dělostřelecké munici se díky odblokování americké vojenské pomoci či české muniční iniciativě podařilo částečně otupit, nedostatek bojeschopných mužů zůstává její chronickou bolestí.

Ukrajinská vláda se proto v posledních měsících snaží zesílit mobilizaci na svém území a zároveň se snaží najít vhodné rekruty i mezi statisíci Ukrajinci žijícími v Evropě. Před čtvrt rokem proto přijala rozhodnutí, podle něhož ukrajinští muži ve věku od 18 do 60 let mohou získat cestovní pasy pouze na území Ukrajiny.

Tento pátek se kvůli tomu před budovou ukrajinské ambasády v pražské Bubenči sešlo několik desítek Ukrajinců a dožadovali se vydání svých pasů. Upozorňovali, že si je objednali a zaplatili dávno před tím, než vláda zatrhla poskytování konzulárních služeb mužům žijícím v zahraničí. Upozorňují, že krok Kyjeva žene do ilegality a práce načerno tisíce lidí, kteří v Česku žili dávno před únorovou invazí.

Účastníci pátečního protestu na přímou otázku, jestli by se v případě vzniku „Ukrajinské legie“ v Česku dobrovolně přihlásili, odpovídali spíš vyhýbavě. „To je složitá otázka. Můj táta byl v dobách SSSR v Afghánistánu a padl tam. Ale zase rozumím, že jestli Rusové budou takto pokračovat dál, tak budeme všichni v p*deli a Evropa taky,“ uvedl pro iDNES.cz třicátník Valerij.