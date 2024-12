Jsou šikovní, ale mají mezi sebou rozdíly. Jak se v Česku učí Ukrajinci

Ukrajinské děti. Do speciálních tříd pro ukrajinské děti chodí v Kolíně téměř sto dětí, o přestávkách se baví tím, že tancují podle sociální sítě TikTok (na snímku). | foto: Anna Boháčová, MAFRA

„Mně devět už je,“ říká jeho spolužák Saša, kterého nejvíc baví matematika. A pochlubí se svými výtvory z pracovních činností. Někteří jejich spolužáci pobíhají během přestávky po chodbě, jiní si balí věci do tašek a celkově vypadají ve škole spokojeně. Mezi sebou se baví hlavně ukrajinsky. Jsme ve speciální třídě, kterou pro ukrajinské děti otevřelo město Kolín na zdejší střední průmyslové škole.

„V Kolíně byla vzhledem k množství průmyslových zón v okolí spousta ukrajinských pracovníků. Po začátku války za nimi uprchli jejich příbuzní včetně dětí a přibyly i další nové rodiny,“ říká ředitelka ZŠ Sendražice Hana Němečková, která má na starost první stupeň ukrajinských tříd.

Město pro nové příchozí uspořádalo v červenci 2022 mimořádný zápis. Dětí z Ukrajiny bylo mnohem více, než se čekalo. „Bylo jich zhruba 300, což bylo opravdu velké sousto. Měli jsme v Kolíně osm základních škol a nebylo možné je tak, jak patřily do ročníků, do škol zařadit. Město proto hledalo prostory, kde by se děti mohly vzdělávat,“ vzpomíná ředitelka.

Radnice se nakonec úspěšně domluvila se střední průmyslovou školou, která pro ukrajinské děti vyčlenila část druhého patra. Škola poté během týdne sehnala potřebné vybavení i učitele a speciální pedagogy. A v září 2022 nastoupilo do pěti tříd 115 ukrajinských dětí.

Letos se škola rozhodla, že už nebude otevírat první třídy, a výuka probíhá jen ve čtyřech. Nejmenší Ukrajince se město snažilo zařadit do běžných škol.

Nůžky rozevírá znalost češtiny

„Jsou šikovní, rychle se učí,“ říká o třeťácích jejich učitelka. S tím souhlasí i ředitelka. Přestože se děti rychle učí, upozorňuje na to, že jsou mezi nimi velké rozdíly ve zvládání češtiny.

„Samozřejmě s ohledem na jejich odlišný mateřský jazyk pro ně máme různá podpůrná opatření. Pro děti, které přišly opravdu teď a jsou na tom s češtinou nejhůř, máme vytvořené skupiny, kde se jim paní učitelka věnuje individuálně a čeština se tam vyučuje jako druhý jazyk,“ popisuje ředitelka.

„Ve třídách jsou hodně velké nůžky v úrovni českého jazyka. Některé děti jsou tady už třetí rok a nepoznali byste, že jsou cizinci, protože mluví velmi pěkně,“ dodává s tím, že v jedné třídě se mohou sejít děti, které česky mluví plynně, s těmi, které do Česka teprve přišly a vůbec ničemu zatím nerozumějí.

To je částečně vidět i během návštěvy hodiny matematiky u páťáků. „Vypočítej následující příklad a urči, jaký je výsledek,“ čte páťačka v první lavici zadání z učebnice naprosto plynulou češtinou.

Příběhy pro školní časopis

S jazykem pracují také čtvrťáci, kteří připravují školní časopis s názvem Zoologická zahrada. Každé dítě si vybere jedno zvířátko, ke kterému potom napíše příběh. Některá jsou už zabraná. Artem má gorilu, Kiril lva. „Tohle je delfínek Sandy. Sandy rád plave v moři,“ čte čtvrťačka Oli příběh o svém zvířátku.

Ředitelka Němečková zároveň upozorňuje na to, že pro hladký přechod do české školy a motivaci k učení se novému jazyku je klíčový přístup rodiny.

„Jsou rodiny, které vědí, že situace je taková, že se zřejmě na Ukrajinu už nevrátí. Nebo si tady natolik zvykly a vytvořily zázemí, že už se vrátit nechtějí. Tyto rodiny děti podporují ve vzdělávání tady v Česku, protože vědí, že se budou muset začlenit do společnosti a že je k tomu znalost jazyka nezbytná. Potom je tady samozřejmě část rodin a dětí, kteří to stále berou jenom jako přestupní stanici,“ popisuje. A dodává, že řada dětí se ze začátku vzdělávala online v ukrajinských školách, takže byly částečně mimo český systém.

Pořád přicházejí noví

„Někdy je kamenem úrazu, že rodiče stále děti utvrzují v tom, že tady jsou na chvilku a vrátí se domů, a potom to je pro ně nepodnětné a do české školy chodí nerady,“ doplňuje. V současné době navštěvuje ukrajinské třídy na zmíněné střední škole 95 dětí, jejich počet ale stoupá. „Pořád přicházejí nové. Minulý týden dvě, zítra přijde další nová žákyně,“ říká ředitelka.

Přestože do kolínské školy žáci stále přicházejí, podle ministerstva školství se celkově přesun migrantů z Ukrajiny zpomaluje. Podobné třídy by podle mluvčího resortu Patrika Kubase dále vznikat neměly.

„Podle zákona lex Ukrajina se kromě jiného zrušila od letošního září možnost vytvářet nové třídy a oddělení složené pouze z ukrajinských dětí, žáků a studentů, přičemž stávající mohou pokračovat v případě, že nelze tyto děti z objektivních důvodů rozdělit do běžných tříd,“ uvedl s tím, že v Česku je nyní přes 30 čistě ukrajinských tříd.

Ministerstvo se podle něj snaží o vytváření a aplikaci takzvaného desegregačního plánu tak, aby při společných vzdělávacích i neformálních aktivitách docházelo k propojování českých a ukrajinských dětí. S tím souhlasí i Němečková. „Snažíme se, aby děti byly co nejvíce v kontaktu s českými žáky ZŠ Sendražice, a snažíme se jim zařizovat co nejvíce společných aktivit,“ popsala.