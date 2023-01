Rusové je přizabili, teď se zranění ukrajinští vojáci léčí v Darkově

Začátkem loňského září bojoval na Donbasu u západního batalionu teritoriální obrany Verchoviny. Při noční hlídce ho přepadla větší skupina ruské rozvědky. Vojáci ho zmlátili tak brutálně, že upadl do bezvědomí.

„Mysleli, že je mrtvý. To ho zachránilo. Ráno poručíka Rustema našli spolubojovníci. Měl těžký otřes mozku a poškozené vnitřní orgány. Převezli ho do nemocnice. Po dlouhé hospitalizaci využil možnosti zapojit se do našeho programu a byl vybrán na léčebně-rehabilitační pobyt v České republice,“ říká Hynek Čech, zakladatel Nadačního fondu REGI Base.

Fond od roku 2011 pomáhal válečným veteránům, později rozšířil pomoc i na vojáky, policisty, hasiče, záchranáře a jejich rodinné příslušníky. Do karvinských lázní přivezl už na podzim první dva zraněné ukrajinské vojáky. Ve čtvrtek pak spolu s poručíkem Rustemem ještě zraněného 61letého vojína Vasyla T.

„Věk mě nemohl zastavit. Miluji svoji zemi a padl bych při její obraně. Bohužel jsem byl ale trvale vyřazen z boje po výbuchu minometného granátu,“ říká vojín Vasyl původem z ukrajinských Karpat. Mobilizován byl už na začátku „speciální vojenské operace“ na konci loňského února.

Odmrštěn na zeď

Bojoval v Doněcké oblasti, v místech jako Komešovacha, Iskra, Gryhorivka či Havrelovka, do chvíle, než v jeho blízkosti vybuchl minometný granát a tlaková vlna ho odmrštila přímo na betonovou zeď.

„Měl silný otřes mozku, polámaná žebra a později se u něj projevila i další zranění jako následek výbuchu. Po propuštění z nemocnice v Dnipru se přesto snažil vrátit na frontu. Jeho zdravotní stav to však neumožnil,“ líčí Čech.

Oba zraněné veterány nyní čeká v lázních nejméně měsíční pobyt na náklady fondu. V rehabilitaci jim tam pomohou i moderní robotické přístroje a jodobromová solanka.

„S léčbou vojáků máme dlouholeté zkušenosti, ať už se jedná o české válečné veterány, nebo o zahraniční vojáky z Libye, Saúdské Arábie či Ukrajiny. Úspěšně jsme léčili i děti z Beslanu,“ řekla obchodní ředitelka Lázní Darkov Lenka Krótká.