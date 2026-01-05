Ukrajinský velvyslanec nás nemá co poučovat, řekl po jednání vlády Babiš

Mluvčí ambasády Ukrajiny v Česku to, co zaznělo po jednání Babišovy vlády, nechtěla zatím komentovat.
Babiš na Instagramu stručně okomentoval Okamurův novoroční projev, který umístil na sociální sítě a v němž předseda SPD urážel Ukrajince, když mluvil o „zlodějích kolem Zelenského junty,“ i předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyen, kterou předseda Sněmovny za SPD, tedy třetí nejvyšší ústavní činitel označil za nepříčetnou.
|
Věřím, že naše republika vyskočí z bruselského vlaku, řekl Okamura v projevu
Proti tomu se ohradil nejprve ukrajinský velvyslanec v Česku Zvaryč a pak i předseda ukrajinského parlamentu Verchovne rady Ruslan Stefančuk. Za ukrajinského velvyslance se postavil ministr zahraničí Ukrajiny Andrij Sybiha.
„Ukrajinský velvyslanec měl naprostou pravdu, když reagoval na urážky předsedy Okamury vůči Ukrajině a jejímu vedení – a učinil tak diplomaticky. Všichni naši velvyslanci mají pokyn chránit důstojnost Ukrajiny,“ napsal na síti X Sybiha v reakci na to, že se proti Zvaryčovi ohradil ministr zahraničí Macinka.
|
Zoufalý aktivismus, nezralá hysterie, zastal se místopředseda ANO Okamury
Mluvil hlavně na své voliče, řekl Babiš o novoročním vystoupení Okamury
„Myslím to, že pan předseda SPD to pojal jako projev předsedy SPD, že mluvil hlavně na své voliče,“ řekl Babiš. Možná se podle něj svým projevem Okamura snažil získat i voliče hnutí Stačilo!, které se do Sněmovny nedostalo.
Na dotaz iDNES.cz, jak bude výrok českého třetího nejvyššího ústavního činitele vysvětlovat šéfce Evropské komise, Babiš opáčil, že Ursula von der Leyen ani neví, kdo Okamura je.
Opoziční strany chtějí v reakci na Okamurů projev, v němž urážel Ukrajince i šéfku Evropské komise, ve Sněmovně vyvolal hlasování o jeho sesazení z čela dolní komory parlamentu. Mají ale jen 92 poslanců z 200 a bez pomoci alespoň několika vládních poslanců nemá opozice šanci Okamuru z jeho křesla dostat.
|
Omlouvám se za Okamuru, píše učitel v petici. Podepsalo ji 30 tisíc lidí
Za výbuchem ve Vrběticích stálo Rusko, řekl Babiš. Výroky druhého muže SPD řešit nebude
Babiš také po jednání vlády řekl, že za výbuchy ve Vrběticích muničního skladu ve Vrběticích stáli Rusové. Výrok místopředsedy SPD Radima Fialy, který to zpochybňuje, řešit ale nebude.
„Stála za tím ruská strana. I na základě toho, jak jsme byli informováni na úrovni nejvyššího státního zástupce, policejního prezidenta, rozvědky a tak dále. Nevím, proč bych to řešil. My jsme u toho byli, tehdy jsme reagovali jako vláda a nemíním vést tyhle debaty. Někdo má nějaký názor, ale je to pryč a nepotřebuji to nějakým způsobem komentovat,“ řekl Babiš
Když byl premiérem menšinové vlády se sociální demokracií tolerované komunisty, byli v reakci na zjištění o útoku, vyhoštěni z Česka ruští diplomaté .
BIS zjistila a upozornila vládu na to, že za výbuchem v muničním skladu ve Vrběticích, při němž zahynuli dva čeští občané, byli zřejmě dva důstojníci ruské vojenské tajné služby GRU Anatolij Čepiga a Aleksandr Miškin. Chtěli zabránit dodání munice do oblastí, kde tehdy provádělo Rusko vojenské operace.
Druhý muž SPD zpochybnil, že terorismus spáchali Rusové, ministři za ANO se ohradili
Místopředseda a šéf poslanců SPD Radim Fiala v nedělním pořadu České televize Otázky Václava Moravce řekl, že není prokázáno, že za útokem stálo Rusko. V pondělí řekl, že za svými výroky stojí.
Ministři za hnutí ANO Robert Plaga a Aleš Juchelka před jednáním vlády řekli, že s výroky místopředsedy SPD nesouhlasí.
Plaga řekl, že informace v době předchozí Babišovy vlády jednoznačně ukazovaly, že Fialova verze není pravdivá a za útokem byli agenti ruské vojenské tajné služby GRU.