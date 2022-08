Na shledanou, necháváme zde kousek srdce, loučil se ukrajinský velvyslanec

„Prožili jsme v Česku krásných pět let, i když možná nebyly nejlehčí,“ shrnul ve videu končící velvyslanec Perebyjnis.

Uvedl, že mise v České republice byla pro něj a jeho ženu byla kariérním vrcholem a také profesní výzvou.

„Nikdy nezapomene na posledních pět měsíců, na to jak modrožlutě rozkvetlo české jaro. Na to, jak Ukrajinci poznali nejlepší vlastnosti Čechů – schopnost soucitu, nápomocnost, odhodlanost bránit svobodu a demokracii,“ poděkoval Perebyjnis oblečený v tradiční ukrajinské vyšyvance za podporu, kterou Česká republika vyjádřila bezprostředně po ruském napadení Ukrajiny.

Yevhen Perebyinis @YPerebyinis Naše s Olgou poděkování českým přátelům na rozloučenou. Na shledanou. https://t.co/eoStCIY5fL oblíbit odpovědět

Perebyjnis řekl, že se společně se svojí ženou Olgou snažili udělat co nejvíce pro to, aby zbavili Česko klišé a stereotypů o Ukrajincích. Věří, že se jim to alespoň částečně povedlo.

Ukrajinský velvyslanec upozornil také na to, že se nepřátelé jak zvenku, tak zevnitř budou snažit pomoc Ukrajině zpochybnit a přesvědčit Čechy, že právě tato pomoc je příčinou ekonomické krize. Perebyjnis ale věří, že tyto pokusy budou neúspěšné, protože česká podpora Ukrajině je dostatečně silná, aby takovým pokusům odolala.

Jeho žena poté poděkovala za azyl, který Česko poskytlo ukrajinským občanům prchajícím před ruskou invazí. „Já bych vám chtěla poděkovat za to, jak jste otevřeli srdce ukrajinským ženám a dětem, které ve vaší zemi hledají ochranu před ruskými bombami,“ uvedla Olga Perebyjnisová.

Oba manželé věří, že Ukrajina a Česko budou mít po skončení války dále blízké a vřelé vztahy. „Necháváme zde kousek svého srdce a říkáme vám na shledanou,“ loučil se ambasador.

Jevhen Perebyjnis dříve stál v čele zastupitelského úřadu v Lotyšsku, působil také jako mluvčí ukrajinské diplomacie. V 90. letech a na počátku tisíciletí působil rovněž na velvyslanectví v Praze postupně v roli druhého tajemníka, prvního tajemníka a rady. Velvyslancem v Praze se stal v roce 2017.