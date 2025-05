Zelenskyj bude jednat s Fialou o pomoci Ukrajině, setká i s dalšími politiky

Zelenskyj má v plánu také jednání s vedením firem z obranného průmyslu, setkání se studenty a ukrajinskou komunitou.

Mezi hlavními tématy jednání, která bude mít Zelenskyj na Úřadu vlády s premiérem Fialou, bude pokračování pomoci Ruskem napadené Ukrajině, česká muniční iniciativa, možnosti příměří a zajištění míru či zapojení českých firem do obnovy země.

V neděli po jednání s prezidentem Petrem Pavlem vyzval Zelenskyj k dalším sankcím proti Rusku a ocenil českou pomoc Kyjevu. „Ukrajinu budeme ve vlastním zájmu dál podporovat. Pokud by Rusko uspělo, mělo by to negativní důsledky i pro nás,“ řekl mu prezident.

Pavel prohlásil, že pokud by Rusko bylo za svou agresi odměněno, utvrdilo by se, že způsob, jakým řeší své cíle, je správný.

Přislíbil také další podporu Ukrajiny prostřednictvím dodávek munice. Pokud vše půjde, jak je to dojednáno, mohla by Ukrajina podle Pavla do konce roku obdržet až 1,8 milionu kusů velkorážní munice. Jedná se i o dodávkách munice pro příští rok.

Zelenskyj ocenil, že Česko podle něj dělá všechno pro to, aby zastavilo ruskou agresi. Česká muniční iniciativa funguje podle něj excelentně.

Zelenskyj navštívil Prahu v prezidentské funkci již v roce 2023. Tentokrát přicestoval i s manželkou Olenou. Jeho choť se zúčastní v pondělí zahájení konference Global Healthcare Initiative for Ukraine, což je platforma pro posílení mezinárodního partnerství a záchranu životů. S ukrajinskou první dámou se už v neděli setkal také ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09.