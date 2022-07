Rusové zničili Ukrajině přes 2000 škol. V exilu se učí online půl milionu dětí

„Ruská agrese výrazně zasáhla celý náš vzdělávací systém. Ať už jde o oblast lidských zdrojů nebo infrastruktury,“ zmínil ukrajinský náměstek ministra školství Vitrenko. Doplnil, že se Rusové zaměřují na civilní cíle, školy a školky nevyjímaje, což má dopad i na děti a jejich duševní zdraví.

Uvedl, že k úternímu dopoledni okupanti zcela zničili 200 školských zařízení, dohromady pak poškodili více než 2000 takových budov. „Je naprosto zásadní, aby mezinárodní komunita uznala, že je Rusko teroristický stát a na Ukrajině se odehrávají zločiny proti lidskosti.“

V důsledku toho počty zapsaných dětí do škol dramaticky klesají, zemi už navíc opustilo přes osm milionů obyvatel. Pokud jde o děti školou povinné, ze zahraničí se online výuky účastní přibližně 650 tisíc Ukrajinců, uvedl pro iDNES.cz Vitrenko. Jeho úřad odhaduje, že ze škol zmizelo asi 25 tisíc učitelů, kteří utekli do zahraničí.

„Pracují v zahraničí ve školství, ale snaží se pomáhat i při online výuce. Doufám, že to je jejich poslední rok online výuky a brzy se vrátí domů na Ukrajinu,“ přeje si. Podle něj většina z nich v zahraničí pracuje v ukrajinských třídách.

4. července 2022

Válka je příležitostí reformovat školství

Náměstek vnímá, že situace je naprosto vážná a nikterak ji nezlehčuje, přesto se snaží na věci nahlížet pozitivně. Rád by transformoval ukrajinské školství. Chce digitální transformaci, lepší inkluzi či zajištění rovného přístupu všech dětí ke vzdělávání.

Z toho důvodu chce naplno rozjet na Ukrajině výuku již od září. „Situace nám poskytuje příležitost, abychom obnovili nejen systém vzdělávání, ale realizovali jeho reformu. Od 1. září budeme kombinovat prezenční a distanční výuku vzdělávání,“ vysvětlil.

Tam, kde to bude bezpečné, budou děti do škol docházet v denní prezenční formě. V nebezpečných oblastech nebo pro děti v zahraničí bude nadále platit distanční online výuka. „Včetně ukrajinských dětí v Česku,“ upřesnil s tím, že pro děti v Česku bude od září platit povinná školní docházka. V praxi to tak znamená, že se tyto děti budou vzdělávat ve dvou jazycích a dvou různých školách.

Na konferenci zdůraznil, že vysídlení dětí a jejich rodičů z určitých oblastí a jejich útěk za hranice považuje za dočasné řešení. „Poté, co to situace umožní, se opět vrátí domů na Ukrajinu,“ doufá.

Po jednání se zástupci vlády uvedl předseda Asociace krajů Martin Kuba (ODS), že se do českých škol prozatím zapsalo či už před prázdninami chodilo přibližně 40 tisíc dětí. Asi 30 tisíc vzdělávací instituci nenavštěvuje, ani nebylo u zápisu. Vitrenko situaci nechtěl příliš komentovat, naznačil ale, že je možné, že většina z těchto dětí a jejich rodičů vyčkává do poslední chvíle, jestli se budou moci vrátit.

„Doufám, že se vrátí zpět na Ukrajinu, aby mohly 1. září nastoupit ke vzdělávání, ale myslím a jsem si jistý, že všechny z nich jsou přihlášené k naší online výuce,“ sdělil k nastalé situaci.

18. března 2022