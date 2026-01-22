Ministerstva vyvěsí ukrajinskou vlajku. Připomene výročí ruské agrese

  13:46
Ministerstvo vnitra vyvěsí před svým sídlem 24. února ukrajinskou vlajku. Jednat se bude o akt připomenutí čtvrtého výročí ruské agrese na Ukrajině. Ministr školství Robert Plaga (ANO) ve středu oznámil, že v rámci svého resortu podnikne stejný krok. Úřad vlády ČR vyvěšení avizoval již v minulosti.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Sídlo ministerstva vnitra na pražské Letné. (17. září 2025)
„V souvislosti s výročím ruského napadení Ukrajiny bude ukrajinská vlajka před budovou ministerstva vnitra vyvěšena,“ sdělila mluvčí úřadu Ivana Nguyenová.

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) nechal ukrajinskou vlajku z budovy sundat před vánočními svátky. Tehdy uvedl, že v budoucnu budou před budovou pouze vlajky ČR a EU a případně ještě státu, ze kterého přijede do Česka významná státní návštěva.

Před Úřadem vlády už není vlajka Ukrajiny. Vyvěsí ji na výročí ruské invaze

Na některých ministerstvech, například spravedlnosti a zdravotnictví, ukrajinská vlajka po ruské invazi nevisela, podle mluvčích to neumožňují technické možnosti budov. Ministerstva vedená ministry za SPD, tedy obrany, dopravy a zemědělství, ukrajinskou vlajku vyvěšovat nebudou, uvedla ve středu mluvčí hnutí Lenka Čejková.

Rozruch kvůli ukrajinským vlajkám na veřejných budovách vyvolal loni na podzim předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD), který necelý den po svém zvolení do čela dolní parlamentní komory nechal ze sněmovní budovy odstranit vlajku Ukrajiny.

Visela tam od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Opoziční politici jeho rozhodnutí odsoudili a ukrajinské vlajky vyvěsili z oken svých kanceláří. V novoročním projevu pak Okamura tvrdě kritizoval poskytování zbraní Ukrajině i vedení ukrajinského státu.

