Města shání Ukrajinkám práci, ne vždy uspějí. Dělat uklízečky některé nechtějí

V Chrudimi nyní eviduje úřad práce celkem 96 uchazečů o zaměstnání z řad uprchlíků, z toho 82 žen. Starosta František Pilný se rozhodl nečekat, až si seženou práci sami nebo je osloví firmy, a vytváří jim obecní místa. „Často slýcháme, že Ukrajinky nemohou do práce, protože musí hlídat děti. Dělali jsme si revizi a zjistili, že u nás mají dohromady jen 51 dětí, takže minimálně tři desítky z nich mohou pracovat,“ řekl MF DNES.

Zpočátku byla místa zaplněná, ale jednoho dne pět dam prostě nepřišlo a nikdo ani neví, co teď s nimi je. Kateřina Stránská mluvčí radnice v Brandýse nad Labem

Podle starosty mají ukrajinští muži lepší šanci se uplatnit, zatímco ženy, které neovládají češtinu, mají nabídek minimum a je třeba jim pomoct. Chrudimská radnice se proto snaží „překopat“ rozpočet tak, aby na nově vytvořené pozice pro uprchlíky byly peníze. „Budeme pro ně mít místa v technických službách, sportovních areálech, ale i kvalifikované práce. U každého zjišťujeme, co umí a jaké má vzdělání,“ uvedl Pilný. Mezi uprchlicemi je například lékařka či dětská psycholožka, kterým město nabídlo možnost zaučit se v nemocnici. Jakmile se doučí jazyk, měly by dostat šanci posunout se na odbornější místa.

Aktuálně je podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) v Česku zhruba 300 tisíc ukrajinských uprchlíků. Nejnovější údaje Všeobecné zdravotní pojišťovny uvádějí, že zhruba 17 procent registrovaných příchozích tvoří muži, 37 procent děti a 46 procent dospělé ženy.

„Doposud získalo v Česku zaměstnání 64 361 držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny, aktuálně jich pracuje 56 388. Nejčastěji se uplatňují jako montážní dělníci, pomocníci v oblasti těžby, stavební výroby, ale také jako uklízeči nebo ve službách,“ sdělila MF DNES mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková.

Ženy nechceme

Podle úřadů práce nastupují občané Ukrajiny zpravidla na dlouhodobě neobsazené pozice. Takže v určitých oblastech jejich příchod zaměstnavatelům pomohl. „Zároveň ale platí, že přicházejí především ženy s dětmi, které preferují zejména krátkodobé pracovní příležitosti, stejně jako práci na jednu směnu,“ popsala Beránková.

9. dubna 2022

S tím ale ženy u většiny zaměstnavatelů narážejí. „Zkrácené úvazky jsou ve většině průmyslových provozů nemyslitelné,“ říká Miroslav Mühlböck, majitel společnosti Monto, která se specializuje na nábory cizinců. „V tuto chvíli bohužel nemáme pro ženy žádné otevřené pozice. Průmysl si žádá muže, především svářeče, obráběče kovů, elektrikáře, lakýrníky, a to většinou ženy nejsou,“ potvrdila marketingová ředitelka personální agentury Grafton Recruitment Jitka Součková.

Ženy jsou k šití ochranných prostředků pro ukrajinské muže velmi motivované. (27. dubna 2022)

Úklid netáhne

Ženy tak mají v soukromém sektoru šanci na uplatnění většinou jako uklízečky, což ale mnoho z nich dělat nechce. Svou zkušenost s tím má například město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, které nabídlo uprchlíkům v rámci svých technických služeb sedm míst na úklid radnice a dalších městských nemovitostí. „Zpočátku byla místa zaplněná, ale jednoho dne pět dam prostě nepřišlo a nikdo ani neví, co teď s nimi je,“ uvedla mluvčí radnice Kateřina Stránská. Šlo prý převážně o vysokoškolačky, takže radnice usoudila, že pro ně úklid nebyl atraktivní. Podle zástupce zdejších technických služeb přitom dostávaly 150 korun čistého na hodinu, což je prý více, než dostávají běžně nováčci na stejných místech.

Brandýská radnice zřídila kvůli Ukrajincům také pozici správy objektu bývalého domova mládeže, který byl zrekonstruován pro ubytování uprchlíků. Dalších sedm Ukrajinek pracuje v adaptačních skupinách zřizovaných městem na pedagogických i nepedagogických pozicích. Město se angažuje i v dohazování práce uprchlíkům ve firmách. „Naše koordinátorka se každý čtvrtek s nimi schází v komunitním centru, kde se probírají pracovními nabídkami. Zájemců o­ zprostředkování však ubývá – začínala na třiceti, naposledy se jich sešlo jen deset,“ doplnila Stránská.

Raději jazykové kurzy

Jiná města příliš velký úspěch při zaměstnávání uprchlíků nemají. Konkrétně Kutná Hora jich poptávala pět do technických služeb. „Ačkoli máme ve městě desítky lidí, kteří by to mohli dělat, nikdo se nepřihlásil,“ diví se starosta Josef Viktora. Vysvětlení nabízí Oles Shokalo, jednatel společnosti HR Summit, která zprostředkovává práci Ukrajincům. Většina Ukrajinek dříve přicházela proto, že si v Česku vydělaly víc než doma, a ochotně braly i „podřadnější“ práce. Teď tomu tak vždy není.

„Velké množství z žen, které sem přišly nyní, pracovalo jako úřednice, učitelky, účetní. Nemají motivaci dělat uklízečky. Raději se budou učit česky a pak usilovat o kvalifikovanou práci,“ řekl Shokalo MF­ DNES. Ženy podle něj mívají navíc ještě nějaké úspory a spolu s příspěvky státu jim to zatím stačí.

„Určitě je dobře, když se radnice nesnaží všem nabízet jen úklid, ale i­ možnost se zaučit v jejich původní profesi,“ říká Shokalo. Velká část Ukrajinek se také snaží podnikat a­ nabízet přes inzeráty pečení dortů, kosmetické či kadeřnické služby.

6. dubna 2022