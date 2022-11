Neznalost jazyka či systému. Většina ukrajinských uprchlíků nemá v Česku doktora

Ukrajinci, kteří utekli do Česka před válkou v rodné zemi, využívají různé pomoci s integrací. Ve většině oblastí se jim ale potřebné podpory spíše nedostává.

Nejčastěji je trápí pro ně chybějící lékařská péče. Potřebu pomoci s nalezením doktorů výzkumníkům z PAQ Research uvedla hned polovina tázaných lidí z celkového počtu 1347 zpovídaných uprchlíků. Třetina z nich od příchodu do Česka navíc nebyla u lékaře navzdory potřebě jej navštívit.

Přestože mají v Česku přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění díky dočasné ochraně, velká část z nich má problém s čerpáním standardních zdravotnických služeb.

Svého praktika nemá většina příchozích (62 procent) a více než polovina domácností (53 procent) nemá u pediatra registrované své děti. Nejproblematičtější je situace v Praze, kde má všechny děti přihlášených jen 37 % domácností, oproti 50 % v jiných krajích.

Z dat vyplývá, že lékaře nemají častěji uprchlíci z domácností trpících příjmovou chudobou. Nalezení doktora jde navíc ruku v ruce s jazykovou vybaveností Ukrajinců. Z těch, kteří umí česky, má lékaře každý druhý.

Nedostupnost lékařské péče proto někteří Ukrajinci vyřešili konzultacemi s lékaři na Ukrajině - zdraví svých dětí takto řeší 32 procent domácností s dětmi.

Z grafu je patrné, že největší překážkou při vyhledání lékařské péče je pro Ukrajince jazyková bariéra (uvedlo 45 procent respondentů). Přes 52 procent tázaných výzkumníkům sdělilo, že nerozumí českému zdravotnickému systému, zároveň ani neví, jak a kde se přihlásit.

Kromě dlouhých čekacích lhůt některé odradilo i odmítnutí lékařem nebo strach, že by za péči museli platit (10 procent).

Yana Leontiyeva ze Sociologického ústavu Akademie Věd ČR, která se do výzkumu s kolegy z PAQ Research zapojila, upozorňuje, že k úspěšné integraci ukrajinských uprchlíků je potřeba zajištění včasné a vhodné zdravotní péče.

„Potřebujeme posílit povědomí uprchlíků o dostupných službách. Současně bychom měli pomáhat lékařům se zvládáním příchodu nových pacientů, kteří neumí dostatečně česky. Můžeme například víc zapojovat ukrajinské zdravotníky do asistence a tlumočení,“ říká Leontiyeva.

Nelehkou situaci zažívají i rodiče dlouhodobě nemocných dětí, které se v Česku náležitě neléčí, těch je podle průzkumu asi čtrnáct procent. Přesto většina (86 procent) respondentů uvedla, že nepociťuje problém se sháněním léků na předpis.

Problém představuje i hledání bydlení či práce

Absence zdravotnické péče není ale jedinou překážkou v integraci ukrajinských uprchlíků. Pro šetření PAQ Research Ukrajinci poodhalili, co je trápí ještě více.

Jde primárně o hledání práce, bydlení, uznání vzdělání dosažené na Ukrajině či právní poradenství pro vyřízení víza a žádosti o hmotnou pomoc nebo tlumočnické služby.

Že nejde pouze o problémy určité skupiny uprchlíků, ale trápí to většinu z nich, potvrzuje i Inna Mytsaová, která utekla přímo z válečné oblasti s pětiletým synem a dvacetiletou dcerou. Později za ní přijeli i její nemocní rodiče.

„Raketa zničila dům vedle nás. Jakmile se my Ukrajinci nebo někdo z našich českých známých zmíní o tom, že hledáme bydlení pro Ukrajince, loučí se majitelé a makléři s tím, že nemají zájem. To samé platí, i když zmíníme děti,“ popisuje strasti pětačtyřicetiletá Mytsaová.

Podobně mluví i šestatřicetilatá Kateryna Sliusarchuková, která utekla se dvěma malými syny. Přestože pracuje pro ukrajinskou firmu v IT oboru, na živobytí v Česku jí to nestačí. Musí si proto přivydělávat hlídáním dětí svých krajanů, do toho uklízí v ukrajinské dětské skupině. „Snažím se adaptovat, jinak bych se musela vrátit,“ vysvětluje.